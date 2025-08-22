套房製毒養70萬元6隻短腿貓掩護 雲警查獲喪屍菸彈市值5800萬

警方在范嫌租屋處查到6隻短腿貓。（雲林縣警察局提供）

2025/08/22 09:52

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林接獲情資有販毒集團在縣內販售依托咪酯（喪屍菸彈）、毒品咖啡包，經過數月蒐證、溯源4層，逮捕以范男為首的販毒集團，查扣依托咪酯菸油3000公克、毒咖啡包800多包及上萬個分裝瓶、空煙彈殼8000多個，警方粗估原料可製成3萬顆喪屍菸彈，市值約5800萬元，雲林縣長張麗善今（22）日到警察局頒發慰勉金。

警方調查，范嫌從今年1月在租屋處每日製造與分裝依托咪酯後販售，范嫌因在大樓的出租套房內製毒，還在租屋處飼養6隻曼赤肯短腿貓價值逾70萬元，想利用寵物氣味掩蓋製毒分裝過程產生的異味，躲避查緝，且平日刻意把車子停放在距離租屋處500公尺外，再步行回租屋處。

雲林縣警察局指出，警方發現有販毒集團在雲林流竄，報請雲林地檢署檢察官羅袖菁指揮偵辦，在今年1、2月及6月分別執行3波查緝行動，分別逮捕4名藥頭，逐步溯源鎖定范男（29歲，桃園人）落腳處，兵分多路前往虎尾、斗六2地的出租套房攻堅，當場逮捕范嫌，並查扣依托咪酯油、毒咖啡包及大量分裝瓶、不法所得現金520萬元。

警方粗估，現場查獲的依托咪酯原料可製作3萬顆喪屍菸彈，約可供3萬人次吸食，市值逾5800萬元。

警方指出，范嫌交易量大，每日販售所得動輒超過10萬元，現場查扣不法所得現金多達520萬元，其中200萬放在衣櫃裡，300多萬元放在車內，總計半年累積不法獲利逾千萬元。

警方表示，范嫌沒有任何前科，身材高瘦，不抽菸也不喝酒，生活作息正常，代步車輛只是一般常見品牌非名車，被警方查獲時女友到場擔心落淚，范嫌卻擔心6隻貓沒有人照顧，當場忙著找親人到場把貓帶回家照顧。

根據統計，去年毒駕肇事有近2000件，造成10人死亡，其中有4人是因喪屍菸彈奪命。雲林縣長張麗善今（22）日到警察局頒發慰勉金，張麗善表示，喪屍菸彈去年從3級毒品變成2級毒品，可見對社會危害嚴重性，這次查獲粗估可製成3萬顆，可供3萬人次吸食，幸好警方及時查獲，阻止流入市面造成危害。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

雲林縣警察局查獲藏身在出租套房裡喪屍菸彈製毒工廠，查獲各項製毒工具及原料。（記者黃淑莉攝）

雲林縣警察局查獲藏身在出租套房裡喪屍菸彈製毒工廠，查獲喪屍菸彈（依托咪酯）原料，可製成3萬顆價值約5800萬元。（記者黃淑莉攝）

雲林縣長張麗善前往縣警局頒發慰勉金。（記者黃淑莉攝）

