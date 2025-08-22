颱風假凌晨嘉義男酒駕自撞害友1死1傷 國審判刑3年2月

嘉義地方法院。（資料照）

2025/08/22 09:42

〔記者王善嬿／嘉義報導〕去年7月24日「凱米」颱風襲台，嘉義縣放颱風假，24歲侯姓男子前一天晚間到小吃部歡唱酒敘，7月24日凌晨載2名友人駕車沿嘉義縣東石鄉型厝村嘉3鄉道由東往西直行，在型厝村嘉4鄉道0.7公里處，逆向跨越分向限制線行駛，自撞對向水溝護欄，2名友人1死1傷，侯男則未受傷。全案經嘉義地方法院國民法官法庭審理，認為侯男犯不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判刑3月2月，可上訴。

檢警調查，侯男在7月24日凌晨1點28分許，載著2名友人開車沿著東石鄉型厝村嘉3鄉道由東往西直行，行經型厝村嘉4鄉道0.7公里處，在彎曲路段未減速慢行，靠左沿同路段逆向跨越分向限制線行駛，自撞對向水溝護欄，車上陳姓友人因碰撞導致顱骨開放性骨折合併腦組織外頭部外傷，到院前無呼吸心跳，當日凌晨2點17分宣告不治死亡，警方到場施行酒測，侯男酒測值達每公升0.36毫克。

國民法庭法官審酌，侯男肇事後停留現場，向員警自首為肇事駕駛，但侯男明知不能酒駕，卻抱持僥倖心理酒駕肇事，不值得同情、憐憫，認為不應減刑，考量其犯後態度、年齡、工作狀況、家庭環境、品行等，認為社會復歸可能性尚高，依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判處侯男3年2月有期徒刑。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

