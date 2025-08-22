為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    虐死信徒》女宮主交保提領巨款獲不起訴 法界憂縱容惡意脫產

    法界人士指出，檢方認事用法及偵查程序存有爭議，該案件凸顯假扣押程序、債務人知悉程度，與毀損債權罪適用間的爭議；若再議獲准，將對未來類似案件的偵查及檢方裁量形成指標性影響。（資料照）

    法界人士指出，檢方認事用法及偵查程序存有爭議，該案件凸顯假扣押程序、債務人知悉程度，與毀損債權罪適用間的爭議；若再議獲准，將對未來類似案件的偵查及檢方裁量形成指標性影響。（資料照）

    2025/08/22 09:27

    〔記者劉詠韻／台北報導〕新北市「無極慈玄堂」女宮主韓宜蓁前年3月涉虐死女信徒，一審被判刑13年，卻在交保後將帳戶2100萬元鉅款提領一空，被害人家屬假拘押只扣得3萬多元，控告韓女涉毀損債權罪，但檢方卻以假扣押的公文是由媳婦代收，韓女提款時未必知道帳戶已被假扣押，處分不起訴。法界認為，被告利用收文空窗期脫產，任意以「醫療」為由即能領出鉅款，檢方應站在被害人立場，從嚴查證其行為與目的，否則無異助長脫產。

    法界人士指出，檢方認事用法及偵查程序存有爭議，該案件凸顯假扣押程序、債務人知悉程度，與毀損債權罪適用間的爭議；若再議獲准，將對未來類似案件的偵查及檢方裁量形成指標性影響。

    刑法第356條規定，債務人在「將受強制執行之際」故意毀損、隱匿或處分財產，足以損害債權人債權，即構成毀損債權罪。

    法界認為，「將受強制執行之際」不僅是指債務人實際收到假扣押裁定，而是債權人已取得強制執行名義至程序結束期間，均屬適用範圍，此規範目的在於保護債權人債權，避免債務人藉機脫產。

    法界強調，毀損債權罪的成立，不以債務人知悉假扣押裁定為前提，只要在「將受強制執行之際」有毀損或隱匿財產行為，即可構成犯罪。若被告主觀意圖明顯，且客觀上已導致債權受損，即屬可處理案件。

    法界人士指出，若債務確定後，被告仍脫產，可能觸及刑法損害債權罪，最高可處2年有期徒刑，檢方卻輕信「沒收到裁定公文」、「看病提款」等理由，易使民眾產生縱容脫產的印象，對於受害者的保障顯有不足，值得商榷。

    熱門推播