獨家》「無極慈玄堂」女宮主虐死信徒 被控火速脫產2100萬

新北宮廟「無極慈玄堂」虐死信徒案震驚社會，女宮主韓宜蓁交保13天內火速提領2100萬，家屬僅扣3萬多元，檢方不起訴引爭議。（資料照）

2025/08/22 09:21

〔記者劉詠韻／台北報導〕新北市樹林區「無極慈玄堂」虐死信徒案震驚社會，女宮主韓宜蓁一審被判刑13年。交保後，韓女在短時間內多次提領銀行存款，總額超過2100萬元，被害人家屬認為可能涉及規避債權，向檢方控告她涉嫌毀損債權罪；檢方調查後認為，韓女稱提款係用於醫療，且假扣押公文由其媳婦代收，無法證明她知情，因此處分不起訴。家屬不服，日前已向高檢署聲請再議。

全案起於2023年4月，林姓男子因杖罰其50歲鍾姓妻子致死。新北地檢署追查發現，宮廟負責人韓姓女宮主常藉稱鍾女「說謊或犯錯」，多次處罰她，並從中斂財。

案發時，韓女與鍾女胞兄也涉案，出人命後甚至要求林男代為頂罪。檢方於2023年7月起訴3人，一審新北地院今年2月判決，將韓女依共同傷害致死罪判刑13年2月，林男、鍾女胞兄各判刑4年、8年6月，已上訴二審。

被害人家屬聲請對韓女民事假扣押，並先向犯罪被害人保護協會申請保證書，死者母親獲准扣押約130萬元，但子女聲請一度被駁回，經抗告至高院才獲准，子女取得假扣押裁定後，去2月22日聲請強制執行，執行時卻僅扣得3萬7440元。

根據調查發現，韓女於2024年2月21日獲得交保後，開始分次提領銀行存款，分別於2月22日提領841萬元、同月23日510萬元、3月4日353萬元、同月6日約415萬元，4次提領合計超過2100萬元。

家屬認為，韓女於短短13天提領逾2000萬元，遠遠超過日常生活所需，且緊鄰核發假扣押令的時機，減少可執行財產，顯有規避債權的犯意，向檢方控告韓女涉犯刑法之毀損債權罪。

檢方傳喚64歲韓女到案說明，韓女表示假處分的裁定公文由媳婦代收，已然忘記有此件裁定，至於領錢，則基於醫療所需。檢方傳韓女媳婦作證，她稱郵差將公文送到公司代收，她不記得何時將公文交給婆婆；檢方認定無從證明韓女於今年3月6日知道帳戶被假扣押，處分不起訴。

家屬不服，認為在現今健保醫療體系下，短期內支出高達2100萬元醫療費卻提不出合理依據，且韓女明知將承擔民事賠償責任，卻剛交保即火速提領巨款，符合損害債權的客觀事實，且有主觀犯意，日前已向高檢署聲請再議。

韓宜蓁交保後13天提領2100萬現金，家屬僅扣得3萬多元，法界憂形同縱放惡意脫產。（記者劉詠韻製表）

