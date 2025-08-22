為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    獨家》警「鷹眼」見違規追到家開單 法官認違反執法程序撤罰

    騎士古男被員警追到家，告知其在苗栗市中山路與民生街口時違規闖紅燈迴轉，並被查出無照駕駛，開單告發。（記者彭健禮攝）

    2025/08/22 09:36

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣古姓男子騎機車，被員警追至家門開單告發違規闖紅燈迴轉，並被查出無照駕駛，共罰2萬5800元；古男不服提行政訴訟，喊冤違規的是別人、不是他。法院調查，員警在距離路口90公尺遠之處發現違規，但該路口當時有逾5輛機車停等，認員警難以清楚辨識違規者，且違規情事是紅燈左轉，並非闖紅燈迴轉，違反執法程序，裁定撤罰。

    古男於去年6月23日上午7點多，騎機車剛返抵苗栗市米市街處所，就被隨後趕抵的員警盤查。員警告知古男剛剛於苗栗市中山路與民生街口時違規闖紅燈迴轉，並查出古男無照駕駛，開單告發，違規闖紅燈迴轉裁罰1800元、無照駕駛罰2萬4000元。

    古男不服，向台中高等行政法院地方庭提行政訴訟，主張他沒有交通違規，違規的是別人，但員警卻追到他家強行開單，離譜違法，聲明處分撤銷。

    法官當庭勘驗執法員警密錄器影像，古男於路口停等紅燈時，員警騎警用機車在其同向後方相距路口87.22公尺，且路口當時有至少5輛機車在停等紅燈，懷疑員警足以清楚辨識有機車違規闖越紅燈。

    且員警陳述，是發現古男闖紅燈迴轉才會趨前稽查攔檢，但法官勘驗影像，雖可見一輛機車闖紅燈左轉，但因距離甚遠，無從辨識機車型號、車牌號碼、駕駛人特徵，且違規情節與「紅燈迴轉」不合。

    法官再依員警尾隨古男到家的勘驗影像顯示，員警第一句話是質疑「為何逃跑？」並問「帶什麼違禁品？」並未指稱古男交通違規。經雙方爭執後，員警才告知古男「轉彎沒有打方向燈」，過程中未見員警告知有「紅燈迴轉」違規。但員警事後卻以「紅燈迴轉」開單舉發，違反警察職權行使法的相關攔檢規定，違反執法程序。

