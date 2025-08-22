小黃司機稱閃避變換車道車輛失控 警調華江橋監視畫面釐清肇因

警方調派吊車將肇事的計程車吊離華江橋。（記者劉慶侯翻攝）

2025/08/22 09:34

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市萬華區華江橋上昨日晚間10時許發生計程車自撞分隔島橫阻在機車專用道情事，一度造成自新北市前往台北市的機車阻滯。警方調查，68歲陳姓司機並無酒駕，供稱是為閃避左側向右變換車道的車輛才致使他失控。警方仍將調閱監視畫面以釐清真相。

警方表示，涉嫌肇事的計程車昨日深夜搭載一名乘客，從新北市板橋方向駛進華江橋，要前往台北市的途中莫名向右方偏移，撞上汽機車分隔島，導致車輛右前方嚴重毀損，最後橫停在機車專用道上。當下造成機車車道阻塞。

警方到場先予紓導受困機車通行，同時調派大型吊車到場協助將故障的計程車吊離事故現場，直至深夜11時左右交通才恢復順暢。

陳姓小黃司機和乘客脫困後，陳男因傷勢並不嚴重拒絕由救護車送醫治療。至於乘客則未受傷。轄管交通分隊針對司機是否疲勞駕駛或酒駕進行調查，發現陳男酒測值為零。

今日凌晨的警訊中陳男供稱，他於華江橋往台北方向行駛於第2車道時，為閃避第一車道向右變換車道的一輛車，才失控向右碰撞快慢車道分隔島及護欄，車輛因損壞佔用機車道無法行駛。

警方暫時將陳男飭回，將先調閱監視畫面查看是否陳男供述真實，屆時以便將追究相關肇事責任歸屬。全案現由北市警萬華分局交通分隊調查中。

