為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    19歲男子情變失控 大甲夜市旁飆車還揮刀

    大甲蔣公路夜市周邊傳出飆車族揮刀，嚇壞路人。（警方提供）

    大甲蔣公路夜市周邊傳出飆車族揮刀，嚇壞路人。（警方提供）

    2025/08/22 09:11

    〔記者張軒哲／台中報導〕大甲區蔣公路夜市驚見驚悚畫面！一名男子前晚騎乘改裝機車在鎮瀾宮週邊來回狂飆，手中竟還揮舞長刀，嚇得民眾心驚膽顫，生怕被長刀波及，急忙報案。警方今日指出，循線查緝19歲葉姓男子，他坦承因遭女友情變刺激，因此心生不滿，遂騎車持刀在大甲街頭狂飆發洩情緒，卻不知此舉已觸犯法律底線。警方詢後將葉嫌依刑法恐嚇公眾罪移送偵辦。

    大甲分局今日指出，前夜獲報，迅速通報線上各警網到場圍捕，男子卻已逃之夭夭，警方後續不敢大意，立即組成專案小組，沿路調閱監視器追查犯嫌去向，經鎖定犯嫌使用機車特徵後，再根據所獲影像分析人員身分，確認葉姓男子涉有重嫌，專案小組火速前往男子住處查緝，將葉嫌逮獲，並查扣作案長刀一把。

    葉男無業，有過失傷害跟詐欺前科，他坦承因遭女友情變，心情鬱悶，遂騎車持刀在大甲街頭狂飆發洩情緒，大甲警分局嚴正呼籲，無故於公眾場所持械恫嚇不僅製造社會恐慌，更已觸法，提醒民眾切勿因一時情緒或感情糾葛而有不理智的行為。

    警方於葉嫌住處查出兩把長刀。（警方提供）

    警方於葉嫌住處查出兩把長刀。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播