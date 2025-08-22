19歲男子情變失控 大甲夜市旁飆車還揮刀

大甲蔣公路夜市周邊傳出飆車族揮刀，嚇壞路人。（警方提供）

2025/08/22 09:11

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲區蔣公路夜市驚見驚悚畫面！一名男子前晚騎乘改裝機車在鎮瀾宮週邊來回狂飆，手中竟還揮舞長刀，嚇得民眾心驚膽顫，生怕被長刀波及，急忙報案。警方今日指出，循線查緝19歲葉姓男子，他坦承因遭女友情變刺激，因此心生不滿，遂騎車持刀在大甲街頭狂飆發洩情緒，卻不知此舉已觸犯法律底線。警方詢後將葉嫌依刑法恐嚇公眾罪移送偵辦。

大甲分局今日指出，前夜獲報，迅速通報線上各警網到場圍捕，男子卻已逃之夭夭，警方後續不敢大意，立即組成專案小組，沿路調閱監視器追查犯嫌去向，經鎖定犯嫌使用機車特徵後，再根據所獲影像分析人員身分，確認葉姓男子涉有重嫌，專案小組火速前往男子住處查緝，將葉嫌逮獲，並查扣作案長刀一把。

請繼續往下閱讀...

葉男無業，有過失傷害跟詐欺前科，他坦承因遭女友情變，心情鬱悶，遂騎車持刀在大甲街頭狂飆發洩情緒，大甲警分局嚴正呼籲，無故於公眾場所持械恫嚇不僅製造社會恐慌，更已觸法，提醒民眾切勿因一時情緒或感情糾葛而有不理智的行為。

警方於葉嫌住處查出兩把長刀。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法