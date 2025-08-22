黑布擺中間鄰居車禍又罹病求償30萬 法官判不用賠

呂男掛黑布，引發鄰居憂鬱、恐慌，法官判，不用賠。（資料照，記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化一對鄰居為了一條黑布幔鬧上法庭！周家因為在屋外裝監視器，隔壁的呂家認為侵犯其隱私，便用長達3公尺的黑色布幔掛在兩屋之間。結果這片黑布造成周家小孩的驚恐，周母更因此罹憂鬱症，他上法院要求30萬元的精神損害賠償。法官判決呂家僅需拆除黑布，不用賠償。

判決書指出，事件起因於周家先裝監視器，呂家主人認為侵犯其隱私，便用黑布隔開，此黑布黑布亂飛，影響周家人出入更讓孩子心生恐懼，致家中小孩險釀車禍，周家將該布條綁起，此舉引發呂男不滿，他大力踹周家大門，家人懼怕不已，連小孩都嚇哭了，家人報警，結果呂男被依違反社會秩序維護去，判罰4000元。此後，呂男更是鐵了心，長掛此布幔不予拆除。

周家人因黑布侵擾，因此頻繁進出精神科就診，周母表示因長期恐懼導致失眠、恐慌，去年3月起被診斷出罹患憂鬱症。她強調「每次聽到踹門聲就全身發抖，連做夢都會被黑色布幔驚醒！」母女因此求償各15萬元精神撫慰金，並要求鄰居拆除黑布。

法官勘驗監視器後認為，母女家的監視器僅拍攝公共區域，未錄到鄰居家中，因此懸掛黑布不具正當性，判決必須拆除。但針對精神賠償部分，法官審理，鄰居拍打對方大門、車輛等行為，因要求對方將被綁起來的布回復原狀、小孩將東西亂丟在被告住處前及原告家人車輛停在其住處前面其住處引發，尚難認定是無故騷擾。且憂鬱症成因複雜，無法證明與鄰居行為有直接關聯，因此駁回30萬元求償。

