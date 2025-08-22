為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    女老師出軌教練認錯又上摩鐵 綠帽夫氣炸求償168萬

    台中一名老師和教練發生婚外情，並發生性行為，丈夫得知氣炸提告，要求小王賠168萬，台中地院法官審理判賠20萬元。（記者陳建志攝）

    台中一名老師和教練發生婚外情，並發生性行為，丈夫得知氣炸提告，要求小王賠168萬，台中地院法官審理判賠20萬元。（記者陳建志攝）

    2025/08/22 08:37

    〔記者陳建志／台中報導〕台中一名擔任老師的人妻和學校教練發生婚外情，丈夫去年6月發現後和小王談判，兩人簽定契約小王答應賠償100萬，但付了32萬就未再付，且兩人去年8月又相約到摩鐵發生性行為，人夫氣炸提告，要求賠償剩餘的68萬，以及100萬元的精神撫慰金，台中地院法官認為，人夫曾說「我不需要你的垃圾錢」，已免除小王債務，判賠20萬元，可上訴。

    判決指出，這名人夫2021年11月和妻子結婚，擔任老師的妻子卻和學校教練發生婚外情，人夫去年6月21日發覺兩人有不正當關係，小王坦承兩人發生性關係，並和人夫簽立協議書，答應賠償100萬，去年7月26日先給30萬，其餘70萬答應每月給付2萬，但付了32萬元就未再付，要求給付剩餘的68萬元。

    但兩人之後仍持續交往，並在去年8月23日早上10點半，小王開車載人妻前往一家汽車旅館，並發生性行為，人夫主張兩人的行為已侵害其配偶權，造成他身心受創，要求賠償100萬的精神撫慰金。

    小王則主張，當初簽該份協議書時，有約定雙方不得追究及公開出軌一事，且不得影響其工作和生活，但去年8月24日卻在人妻個人IG、臉書帳戶，公開兩人有染的事情，造成他被開除，影響其生活及收入，因違反該契約書的約定已無效，不得再要求給付剩餘的68萬元。且兩人發生婚外情僅2個多月，也只發生過2次性行為，合計要求給付200萬精神撫慰金太高。

    台中地院法官審理認為，人夫回應小王的質問為何在妻子IG公開時曾表示，「公開就公開，我不需要你的垃圾錢」，此說法已免除小王債務，因此不得再主張要他賠償剩餘的68萬元。

    法官認為，兩人8月23日前往汽車旅館，並發生性行為，已逾越社會通念所能容忍範圍，破壞原告與其配偶婚姻共同生活之圓滿安全及幸福，審酌大學畢業、擔任教練，以及雙方的收入，判賠20萬元。

