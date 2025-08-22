竹東少年遭虐死棄屍案 檢聲押5嫌、4人移送少年法庭

新竹縣竹東鎮驚傳23歲謝姓男子為2萬5元修車費，撂人虐死17歲友人之後，開車載到宜蘭縣頭城棄屍的重大社會事件。（民眾提供）

2025/08/22 08:56

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮驚傳23歲謝姓男子為2萬5元修車費，撂人虐死17歲友人之後，開車載到宜蘭縣頭城棄屍的重大社會事件；新竹地檢署表示，針對這起少年遭擄人勒贖致死案件，經檢察官訊問後，認謝姓等5名被告涉犯刑法擄人勒贖致死、3人以上私行拘禁致死罪，嫌疑重大，認有湮滅證據或勾串共犯或證人之虞，業已依法向新竹地院聲請羈押禁見，其中1名還是現役海軍中士；另4名涉案少年則依少年事件處理法規定，由警方解送新竹地院少年法庭審理。

新竹縣在工廠上班的17歲曾姓少年，向謝姓友人借車不慎撞壞，送修2萬5千元，謝男17日到曾少的新竹縣竹東鎮住處要錢不成，強將曾少載到尖石鄉毆打凌虐一夜致死，將死者裝袋後，從竹縣開車130公里到宜蘭縣頭城棄屍，犯案後還打電話給曾少家屬勒索15萬元贖金；竹東警方昨與宜蘭警方逮捕謝男等9人送辦，其中4人未成年。

新竹地檢署表示，8月20日深夜接獲通報，獲悉本轄竹東地區發生少年遭擄人勒贖致死案件。代理檢察長黃振倫高度重視，立即指示邱志平主任檢察官、王遠志檢察官指揮本署檢察事務官、新竹縣政府警察局、竹東分局及宜蘭縣警察局、礁溪分局成立專案小組，全力展開偵辦。

經專案小組持續追查，於昨日（21日）上午在宜蘭山區尋獲被害人遺體，經縝密蒐證，並拘提涉案謝姓等5名被告，另由方報請新竹地方法院少年法庭核發同行書，帶同4名涉案少年到庭。依法查扣涉案人使用的手機及作案車輛，並勘查相關犯罪現場，以確保證據完整。

檢方指出， 案件經承辦檢察官訊問後，認謝姓等5名被告涉犯刑法擄人勒贖致死、三人以上私行拘禁致死罪，嫌疑重大，所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有湮滅證據或勾串共犯或證人之虞，業已依法向新竹地院聲請羈押禁見。另4名涉案少年則依少年事件處理法規定，由警方解送新竹地院少年法庭審理。

此外，本案也同步啟動犯罪被害人保護關懷機制，由新竹犯保分會即時提供家屬必要之法律扶助與心理支持。本署將持續深入查辦，徹底釐清事實真相，依法嚴懲暴力犯罪，全力維護社會治安與公共安全。

新竹縣竹東鎮驚傳23歲謝姓男子為2萬5元修車費，撂人虐死17歲友人之後，開車載到宜蘭縣頭城棄屍的重大社會事件。（民眾提供）

