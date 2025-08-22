為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    林園火警3死「遭火焰灼燒樣嚇人」 消防分隊列「假透天」5安全疑慮

    林園火警3死，消防隊列「假透天」5安全疑慮。（資料照）

    林園火警3死，消防隊列「假透天」5安全疑慮。（資料照）

    2025/08/22 09:28

    〔記者洪定宏／高雄報導〕8月18日凌晨，高雄市林園區驚傳猛烈火警，最後釀成3人死亡慘劇。林園消防分隊形容死者「全身遭到火焰灼燒樣子相當嚇人」，在震驚和不捨之餘，列出「假透天集合住宅」等5項安全疑慮，提醒市民留意。

    林園消防分隊昨晚在臉書粉專發文指出，首先案發在大樓的店面透天（俗稱假透天），1樓白天多作為餐飲、服飾、電器、機車行、選物販賣機等店舖使用，2、3樓夜間供人員休息、居住。因為商業、住宅混合，有「儲存大量可燃物」、「用電量大」、「使用明火」、「單一直通樓梯」等火災風險。

    再者，「假透天住宅」因單一直通樓梯，若起火點緊鄰大門，且發現火災過晚，需採「關門水平避難」，所以應首選水泥隔間、實心木門（無天窗）、有對外窗戶的房間。

    林園消防分隊指出，第三要落實爐火、插座、延長線、神明燈、香菸、鋰電池產品等火源安全管理；第四要減少雜物並保持通道暢通；第五要安裝「住宅用火災警報器」，因為去年11月三民區假透天火警5人死亡，今年5月鳳山區公寓火警2人死亡，都是熟睡時發生火警，若有警報器就會提醒住戶盡早發現應變。

