    首頁　>　社會

    台南廚師月薪破40K還去當車手 法官斥：破壞國際形象

    示意圖

    示意圖

    2025/08/22 06:17

    〔記者王捷／台南報導〕餐飲業缺工、薪水不斷調漲，但王姓廚師月薪破4萬，卻仍加入詐欺集團擔任提款車手，最後不僅一毛錢沒拿到，法官更痛斥詐欺犯罪嚴重破壞國際形象，以三人以上共同詐欺取財罪判一年。

    王男2022年間加入綽號「阿東」的葉姓男子所屬詐欺集團，負責提領被害人匯入人頭帳戶的贓款，再交付上手。詐團成員騙他，每次提領可獲得2000至5000元報酬，王男甚至提供自己名下帳戶作為「第三層帳戶」，用來掩飾金流斷點。

    然而，當王男討取報酬時，詐團都沒給錢，以「累積到一定金額才會支付」為由推託，王男實際上分文未得，還不斷替詐團領錢。

    檢方起訴，被害人吳姓女子因誤信詐團投資股票話術，匯了50萬元到指定帳戶，王男依則在中國信託臨櫃提領49萬5000元，透過提款卡領出5000元，隨即全數交付給上手，事後吳女發現異狀報警，才揭發王男的車手身分。

    法院審理時，王男坦承犯行，他高中畢業，之前當廚師月薪是4萬1000元，沒結婚、獨居。合議庭認為，他明明有正當收入卻選擇幫助詐團，破壞台灣社會治安與國際形象，更造成被害人財產損失。

    王男雖然坦承犯罪，但至今未與被害人和解，涉案期間報酬約定為2000至5000元不等，最後沒拿到分文，只是淪為詐團使喚的提款車手，法官因此處有期徒刑一年。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

