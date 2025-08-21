車體嚴重變形！國1桃園段大貨車追撞3車 2人奇蹟輕傷

2025/08/21 23:59

國1中壢路段下午4車追撞，2轎車駕駛輕傷，送醫無礙。（記者黃政嘉翻攝）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕57歲張姓男子今下午4點多駕駛大貨車，行經國道1號南向61.1公里中壢路段，當時前方車流回堵，張男疑恍神撞擊前方38歲陳姓男子駕駛的轎車，陳男車輛被撞後，再往前推撞35歲張姓男子，及63歲詹姓男子駕駛的轎車，共4輛車發生事故，警消到場後將2轎車駕駛傷者送醫，均輕傷無生命危險，詳細肇事原因待警方釐清。

國道警方指出，38歲陳男、35歲張男送聯新國際醫院，詹男自行就醫，4駕駛酒測值皆為0；這起4車車禍，下午一度造成該國道路段大塞車，有民眾從林口開車到楊梅就開了2小時。

國道警方呼籲用路人行車保持安全距離，隨時注意前方動態，勿疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車。

國1中壢路段下午4車追撞2輕傷，大貨車駕駛疑車流回堵恍神釀禍，該路段一度大塞車。（記者黃政嘉翻攝）

