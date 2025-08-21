借不到廁所砸竹市早餐店 一度返回叫囂...犯嫌身分曝光

男子借不到廁所竟砸早餐店。（記者洪美秀翻攝）

2025/08/21 23:43

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市李男16日清晨來到一家早餐店，疑因酒醉欲借廁所遭拒，盛怒下竟砸店、毆打店員，被警壓制帶回，不過警稱其情緒不穩告誡後放人，李男再度返回早餐店叫囂，引發社會譁然。而李男的職業也曝光，他是台積電外包商工人。

李男因內急，16日清晨到林森路一家早餐店要求借廁所，店家稱廁所是和樓上房東共用，老闆娘婉拒後，李男卻抓狂，還嗆出幫派名號，接著將早餐店餐檯前的三明治等食物推落灑在地上，甚至還對女店員掌摑，嚇得早餐店趕緊報警求救，警方到場後有對李男噴辣椒水，上銬帶回派出所保護管束後，警方認為李男情緒不穩不適合逮捕，口頭告誡後便將人放走。沒想到李男竟叼著菸重返早餐店，並對店家咆哮挑釁，嚇得老闆娘哭求「你不要再來了，我們怕你了！」

李男酒醉嗆幫派名號又遭警方縱放，引起各界譁然與抨擊，這幾天有網友肉搜找到李男社群帳號，發現其FB粉絲數竟破千人，甚至有粉絲團。據了解，原來李男是台積電外包商之一的工人，但因此事件越演越烈，李男已關閉臉書。

此外，外傳李男被警方壓制時，因被噴辣椒水而失禁漏屎？警方否認，稱有讓李男用清水洗臉，但無失禁等情形。同時公布當天執法畫面，承認案件處置未盡完善，在表達上也不夠精準，會進行案例檢討與究責，並向社會大眾道歉，已到早餐店慰問關懷。

