新竹17歲少年遭虐殺棄屍宜蘭「仙公路」畫面曝 居民：舉頭三尺有神明

白車棄屍後離去畫面曝光。（民眾提供）

2025/08/21 23:27

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕新竹縣17歲曾姓少年積欠友人2萬多元修車費等債務遭虐殺，謝姓凶嫌等9人用塑膠袋裹屍後丟棄宜蘭山區，冷血行徑令人髮指，遺體今天被檢警在俗稱「仙公路」的武營農路邊坡下尋獲，運屍的黑白2車棄屍畫面也曝光；由於道路盡頭就是供奉呂洞賓的仙公廟，居民認為在神明面前做壞事，法網難逃，引發地方議論「膽子真是大！」

曾姓少年向謝姓友人借車卻不慎撞壞，遭索賠2萬5000元修車費，還欠下1萬多元生活費，謝男17日到曾男竹東住處要錢爆發口角。曾被要脅上車後，載到尖石鄉毆打凌虐致死，謝嫌等人為湮滅證據，還用塑膠袋裹屍，並在同夥建議下，18日凌晨2點多到宜蘭頭城武營農路棄屍；事後還疑似用死者手機，向對方家屬勒索15萬元。

家屬因連繫不上死者，報警後全案曝光，檢警調查涉案者高達9人，今早帶2名犯嫌至宜蘭尋找棄屍點，約上午11點多在產業道路下方5公尺處找到遺體、並成功吊掛運回新竹，因天氣炎熱，屍體明顯浮腫腐爛並發臭。

隨著案情逐漸明朗，凶嫌棄屍畫面曝光，謝姓凶嫌等人分別駕駛黑、白2輛車到宜蘭，死者被放置白車後座中央、由2嫌扶著，約凌晨2點03分先後開進武營農路棄屍，2點33分離去，過程約半小時，往返行車速度飛快，深怕遭發現，未料全被監視器拍下，罪證確鑿。

不過凶嫌棄屍地曝光後，引發地方議論，原來長約6公里的武營農路盡頭，就是當地知名大修宮仙公廟，供奉八仙之一的呂洞賓，這條產業道路蜿蜒曲折、沿途優美，又稱「仙公路」，居民認為舉頭三尺有神明，在香火鼎盛的參拜之路犯傷天害理之事，實在太不應該。

曾姓少年遭虐殺後，被凶嫌等人棄屍在俗稱「仙公路」的武營農路邊坡下。（民眾提供）

