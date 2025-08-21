防堵中國干擾公投 海巡署展開威力掃蕩

海巡署北部分署執行「岸海聯合擴大威力掃蕩」。（記者吳昇儒翻攝）

2025/08/21 22:50

〔記者吳昇儒／基隆報導〕因應中國伏季休漁結束、防堵中國藉著灰色地帶手法干擾，影響近期公投（罷免）選舉安全，海巡署北部分署展開「岸海聯合擴大威力掃蕩」，共出動230名人力，針對港區、岸際及海域治安熱點進行重點巡查，展現政府護漁與維護國安決心。

海巡署北部分署，動員轄內岸、海巡隊及查緝隊，共計出動巡防艇8艘、勤務車64部、偵搜犬2隻及230名人力，針對海域治安熱點如空屋、下水道、防風林、易藏匿區域及陸船越界熱區展開威力掃蕩；同時提升船舶執檢強度，並嚴密掌握海域動態，另指導各海巡隊線上巡防艇適時前推至12浬外執法。

北部分署強調，將持續配合中央政策，嚴密執行沿岸與海域查緝勤務，全力維護選舉安全，並防範不法滲透及中國漁船越界捕撈。

海巡署堅守國境海疆，守護漁民生計與民眾權益；同時呼籲民眾若發現可疑人事物，或遇海域緊急狀況，請即撥打「118」海巡服務專線，受理單位將於第一時間應處，確保全民海岸安全無虞。

海巡人員前往海域治安熱點搜索。（記者吳昇儒翻攝）

