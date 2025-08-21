8/21今彩539頭獎開1注! 800萬獎落台北

8月21日開獎的第114000203期今彩539頭獎開出1注，獎落台北。（本報合成）

2025/08/21 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕8月21日開獎的第114000203期今彩539頭獎開出1注，由台北市中山區民生東路一段58之1號「億兆升彩券行」開出；第114000067期威力彩頭獎則摃龜。

第114000067期威力彩中獎號碼為「第一區：02、04、11、12、16、19。第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共9注中獎，每注可得15萬元；肆獎共44注中獎，每注可得2萬元；伍獎共222注中獎，每注可得4000元；陸獎共1423注中獎，每注可得800元；柒獎共2575注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3675注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7892注中獎，每注可得100元；普獎共2萬8943注中獎，每注可得100元。

第114000203期今彩539中獎號碼為「16、27、28、29、33」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共146注中獎，每注可得2萬元；參獎共5633注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4704注中獎，每注可得50元。

第114000203期39樂合彩中獎號碼為「16、27、28、29、33」。四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共291注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9197注中獎，每注可得1125元。

第114000203期3星彩中獎號碼為「322」。壹獎共89注中獎，每注可得5000元。

第114000203期4星彩中獎號碼為「9791」。壹獎共6注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

