    氣炸！媽媽金手鍊在鹿港老街弄丟 竟被小朋友撿給爸爸聯手侵占

    翁女媽媽來鹿港老街遊玩弄丟手鍊，心痛不已。（民眾提供）

    2025/08/21 21:59

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕不忍了！來自新北市的翁姓女子日前帶著媽媽到鹿港老街遊玩，翁媽媽不慎弄丟金鍊子，由於這是母子對鍊，翁女上網求助，並扮起柯南追查，透過監視畫面發現竟是父子聯手侵占遺失物。鹿港警分局表示，侵占遺失物是非告訴乃論罪，全案訊後將函送彰化地檢署偵辦。

    翁女指出，媽媽遺失這條金手鍊，這是有特別意義的金鍊子，這不只是母子對鍊，還是拿當年外婆給媽媽的嫁妝，重新去打成兩條，她與媽媽都各一條，因此，媽媽弄丟金鍊子，母女都睡不好，吃不好。

    翁女說，她與媽媽在8月18日下午到鹿港老街玩，媽媽逛到一半發現手鍊不見了，四處都找不到，最後只好沿途找店家看監視器，同時向警方報案，最後發現是在彈珠店弄丟，監視畫面看到小朋友撿起來，爸爸還打開包包，把金鍊子放進包包，令人匪夷所思。

    鹿港警分局表示，接獲翁女報案後，就調閱監視器調查，陳父聲稱已把金鍊子就近交給新北市的派出所，今天（21日）已通知陳父到案說明，男子聲稱是小朋友撿起來交給家長，由於侵占遺失物是非告訴乃論罪，可處1萬5000元以下罰金，全案訊後將函請彰化地方檢察署偵辦。

    女兒沿途找店家看監視器，最後發現在彈珠店弄丟。（民眾提供）

    翁女媽媽來鹿港老街遊玩弄丟手鍊，心痛不已。（民眾提供）

