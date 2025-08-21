為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    前兆豐金董事長蔡友才涉違反金控法 高院改判無罪理由曝

    前兆豐金控董事長蔡友才。（資料照，記者廖振輝攝）

    2025/08/21 21:27

    〔記者楊國文／台北報導〕前兆豐金董事長蔡友才被控違反金控法等罪，一審僅依偽造文書罪判九月，其餘多項罪名均無罪。全案上訴，高等法院今天認定蔡友才並無偽造文書犯行，撤銷改判為無罪，高院合議庭傍晚說明改判蔡友才無罪的2大理由。

    高等法院審理後認為，依據全案相關卷證、證詞，僅能證明鑒機等兩公司，於2016年2月24日未實際召開董事會，相關董事就在董事會議事錄及簽到簿簽名，但無法證明蔡友才明知此事，或者有何指示或參與的行為，因此無法認定蔡友才有檢方起訴指控，涉獲刑法使公務員登載不實、行使業務登載不實文書等犯行。

    針對檢方起訴指稱，蔡友才隱瞞DFS金檢報告缺失的嚴重性，未召開董事會即簽署Cover Letter送交DFS部分而涉犯特別背信、行使業務登載不實犯行部分，高院認為，Cover Letter上雖有載「The Board of Directors」，但仍有解釋為「董事會成員」的空間，且兆豐銀行總行於2016年2月10日收受DFS金檢報告，至105年3月24日以Cover Letter回覆DFS的期間，相關管理階層（含董事長蔡友才、董事兼總經理吳漢卿、董事兼副總經理梁美琪等3位董事）已知悉且參與其中並積極處理，董事會相關成員對於金檢缺失，有一定程度知悉及掌握，並無積極證據足以證明蔡友才對於Cover Letter之撰擬方向、用字及初稿、修改、定稿過程有為任何指示或修正，無法證明蔡友才是明知Cover Letter所載有關「The Board of Directors」的內容為不實而簽署，因此無法認定蔡涉犯行使業務登載不實文書犯行。

