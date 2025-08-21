飲酒毒駕撞死婦竟心疼車壞 國民法官判舞小姐8年半

舞廳小姐「苓苓」酒毒駕撞死婦人，事後先關心車況爆粗口，後在臉書道歉挨轟假悲情，法院判刑8年6月、仍可上訴。（記者王捷翻攝）

2025/08/21 20:35

〔記者王捷／台南報導〕花名「苓苓」的魏姓舞廳小姐，2023年8月23日清晨在友人住處飲酒、施用愷他命與含FM2安眠藥後，開奧迪名車撞死孫姓婦人，她還PO文心疼車子，台南地院國民法庭依不能安全駕駛致人於死罪，判她8年6月。

據了解，魏女在未成年就與戴姓酒店經紀交往，後來也投入八大行業，2023年，她抽K菸吃FM2又喝酒，開車上路，行經安平區健康三街與府平路口左轉時，撞上步行的孫姓婦人，造成孫婦顱骨骨折、顱內出血，送醫不治，但她卻爆粗口飆三字經，PO文稱車毀了。

經本報披露後，魏女才在臉書貼文道歉，承認做了最壞示範，甚至表示「希望死的是自己」，強調願接受最嚴厲懲罰。但網友不買帳，直批「出事才打悲情牌」、「別假惺惺」，認為她只是為了減刑作戲。

判決認定，魏女酒測值高達每公升0.57毫克，且尿液檢出毒品陽性反應。她在案發現場承認是駕駛人，符合法條自首規定，依法得減刑。

但是，法院指出，魏女明知酒後吸毒會降低注意力與判斷力，卻仍心存僥倖自行駕車，釀成死亡事故，奪去無辜性命，讓家屬終身承受痛苦。事發至今已逾2年，她未與家屬達成調解、也未履行喪葬費支付或提出賠償計畫，態度消極，顯示毫無誠意，判處8年6月。

