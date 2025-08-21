北市信義區驚傳擄人勒贖！ 竹聯明仁會成員囚禁受害人 刀割菸燙逼視訊籌錢

警方逮捕擄人犯嫌。（記者鄭景議翻攝）

2025/08/21 19:50

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市一名男子在中國從事「直播交友代儲」工作，上月29日凌晨駕車到台北101周邊的地下停車場時，遭埋伏的竹聯幫明仁會三峽分會成員，押往新北市樹林據點囚禁凌虐，並以酷刑逼迫與家屬視訊籌錢，勒索400萬元。家屬緊急報案，警方當晚9時許循線破門攻堅，成功救出受害人，當場逮捕4人，後續再拘提5人到案，共計9人落網，其中3人為少年。

警方調查，被害人與明仁會三峽分會早有債務糾紛，三峽分會認為有投資被害人事業，被害人卻慘賠，七年前就將他押走，逼他簽下140萬元本票。這回犯嫌再度鎖定他車牌，趁著被害人因被告詐欺前往信義分局作筆錄回程時，衝進停車場將他押走。

被害人被帶到新北市樹林區據點囚禁，在囚禁過程中以毆打、刀割手指、菸蒂燙傷等手段施虐，要求高額贖金。家屬一面報警，一面與犯嫌假意討價還價，將贖金從400萬元降至250萬元，實則為警方爭取時間。

專案小組當晚9點進行救援，經過調閱監視器，以車追人鎖定嫌犯行蹤，追至新北市樹林一處民宅。為避免受害人性命再受威脅，警方果斷展開攻堅行動，於7月29日晚間9時許破門救人，當場制伏4名看守與施虐嫌犯，迅速將受害人脫困送醫，逮捕4人中有2名少年。

後續警方於8月19日展開第二波行動，在新北市樹林、三峽等地查緝幕後成員，將4名共犯及1名少年逮捕到案。全案共查扣犯罪教戰手冊、本票、收據、刀械、棍棒、空氣槍、愷他命與行動電話等證物，證實該幫派長期吸收少年，並以暴力討債、恐嚇牟利。

警方依涉嫌擄人勒贖、傷害、組織犯罪防制條例及少年事件處理法將9人分送法辦，其中紀姓、羅姓男子為主嫌，均被法院裁定收押，紀嫌為債主的弟弟，涉嫌在背後策劃犯案。警方強調，將持續釐清案件背後是否涉及詐團金流，並追查與黑幫掛勾的程度。

警方查扣證物。（記者鄭景議翻攝）

警方依涉嫌擄人勒贖、傷害、組織犯罪防制條例及少年事件處理法將九人分送法辦。（記者鄭景議翻攝）

