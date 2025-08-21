督辦台積電2奈米洩密、阻機密外洩 李允中調陞中山調查站主任

經濟犯罪防制處企業肅貪科長李允中。（讀者提供）

2025/08/21 19:17

〔記者王定傳／新北報導〕法務部調查局今日公布調查站主任、專門委員、簡任秘書及簡任督察職務異動名單，其中，經濟犯罪防制處企業肅貪科長李允中，近期督辦台積電2奈米洩密事件有功，成功防堵國家機密外洩，獲提拔調陞台北市調查處中山調查站主任。

李允中調查班39期結業，辦案經驗豐富，曾督導偵辦過大同公司前董事長林蔚山、林郭文艷夫妻掏空資產、蘇丹紅食安法案等矚目案，近期更督辦台積電2奈米洩密事件。而同為調查班39期結業的新北市調查處資通安全科長高志豪，歷練過台北市調處機動站組長、新北市調處機動站副主任等職務，都辦過許多證交法案件，這次將調陞為新北處新店調查站主任。

請繼續往下閱讀...

職務異動名單：

一、經濟犯罪防制處企業肅貪科科長李允中調陞台北市調查處中山調查站主任。

二、新北市調查處資通安全科科長高志豪調陞新北市調查處新店調查站主任。

三、幹部訓練所大隊部大隊長鄭才廣調陞桃園市調查處機場調查站主任。

四、航業調查處台中調查站主任劉勝育調任台中市調查處機動工作站主任。

五、兩岸情勢研析處兩岸研析科科長劉炫文調陞高雄市調查處前鎮調查站主任。

六、台中市調查處機動工作站主任沈明賢調任航業調查處台中調查站主任。

七、廉政處賄選查察科科長許慈健調陞廉政處專門委員。

八、主計室公務歲計科科長喬玉玲調陞主計室簡任秘書。

九、通訊監察處審查建置科科長廖哲儀調陞桃園市調查處簡任秘書。

十、鑑識科學處物理鑑識科科長蔡鑫魁調陞福建省調查處簡任秘書。

十一、毒品防制處案件偵辦科科長吳正良調陞督察處基隆市駐區督察。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法