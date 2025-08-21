為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    澎湖大量傷病患教育訓練暨實兵演練 場面逼真

    澎湖縣消防局以高齡駕駛車禍，導致大量傷患進行演練。（澎湖縣消防局提供）

    2025/08/21 19:29

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣屢傳高齡駕駛車禍，可能衍生大量傷病患救護機制，澎湖縣政府消防局今（21）日在媽祖園區辦理大量傷病患實兵演練。現場模擬交通事故，傷患畫上仿真傷妝，考驗救災救護人員臨場反應，現場傷患人數已達15人以上，救災救護指揮中心立即派遣第一救災救護大隊所屬馬公、澎南分隊等出動各式救災救護車輛共計8車30人前往現場執行救災救護任務。

    演練模擬車禍事故車內夾困、追撞等機轉，造成多名民眾受傷無法行走亟待救援，消防局啟動大量傷病患應變機制，派遣消防車、救護車前往現場搶救。

    演練重點包含指揮官的聯席指揮，排除現場危害因子後劃定警戒區域，並由消防人員使用擔架等適當搬運器材，在與救護檢傷組長配合下，將中、重傷患者依序移置治療區處置，完整體現實際救災現場妥善分工、緊密合作機制。

    消防局指出，為強化大量傷病患應變機制，昨（20）日先行在消防局6樓大禮堂辦理相關傷病患教育訓練，並邀請指導醫師台南奇美醫院緊急醫療系統科主任指導，課程中也採桌上模擬分組演練並實際討論。演練模式自救災救護指揮中心受理、派遣及無線電實際調度外，更將傷病患實際後送至設定醫院端與醫護人員交接並採用內政部消防署救急救難一站通「檢傷追蹤系統APP」結合新式全國版傷票（檢傷追蹤卡）進行傷病患資訊登錄作業，救護人員透過手機即可掌握傷病患資訊及救護車送醫情形，有利於大量傷病患事件資訊即時更新及整合。

    消防局在媽祖文化園區搭建棚架，搶救傷患。（澎湖縣消防局提供）

    
    
