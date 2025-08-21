為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    不甩保護令火車站砍傷前女友母女 恐怖情人殺人未遂罪起訴

    黃男（中）在台中豐原火車站售票大廳砍傷前女友母女，被中檢依殺人未遂罪起訴。（警方提供）

    黃男（中）在台中豐原火車站售票大廳砍傷前女友母女，被中檢依殺人未遂罪起訴。（警方提供）

    2025/08/21 18:36

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市豐原火車站售票大廳於上月（7月）24日晚間，發生去年10月才假釋出獄的黃姓男子，持刀揮砍已懷孕前女友，以及前女友之母親的刑案，售票大廳血跡斑斑，一度引起搭車民眾恐慌，黃女有家庭暴力保護令，黃男卻不甩保護令而持續糾纏，鐵路警察局將黃男逮捕送辦後，由台中地檢署聲押獲准，今天進一步依殺人未遂罪起訴黃男。

    警方調查，黃女案發前，與母親一起到台中市探望外公，之後又到醫院產檢，黃男卻持續糾纏，從她外公住處、產檢醫院，一直糾纏到豐原車站，要求黃女跟他走，企圖挽留黃女未果，與黃母起言語衝突，黃男拿出隨身攜帶的水果刀，朝黃女、黃母揮舞行刺，母女閃躲不及，黃女手指與黃母脖子遭劃傷，所幸傷勢不嚴重，到醫院包紮後無大礙，售票大廳血跡斑斑，一度引發搭車旅客恐慌。

    警方依殺人未遂、傷害及違反保護令等罪名，將黃男移送台中地檢署偵辦，台中地檢署複訊後聲押獲准。黃男辯稱無殺人之意，但承認自己情緒管控差，台中地檢署依殺人未遂罪等罪名起訴。

