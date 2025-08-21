為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    日本夫婦來台旅遊2度進派出所 原因竟是……

    南海路派出所警員陳彥宇與日籍夫婦合影。（記者劉慶侯翻攝）

    南海路派出所警員陳彥宇與日籍夫婦合影。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/08/21 18:41

    〔記者劉慶侯／台北報導〕來台旅遊的日籍旅客堀（Hori）夫婦，一天之內兩次到北市警中正二分局，原來是他們早上掉手機，晚上掉皮夾，最後都靠著員警協助，順利著回遺失物。

    警方表示，日籍旅客堀（Hori）先生和太太，前日慌張跑進中正第二分局南海路派出所，表示手機遺落在計程車上，不知該如何是好，請求警方協尋。

    南海路派出所警員陳彥宇，得知日籍旅客早上到中正區的鼎元豆漿用餐，下車時不慎將手機遺失於計程車上。陳員立即透過警察局錄影監視系統（CCTV），調閱數十支鏡頭找計程車車號，協助取回手機。

    同日晚上7時許，堀（Hori）先生和太太再度走進派出所，表示皮夾遺落在計程車上，警員詹培堯根據其提供的下車地點，調閱周邊監視器，協助取回皮夾。

    堀（Hori）先生對於台灣警方迅速有效的處事效率，及便利的監視系統讚譽有加，頻頻誇讚警方服務的熱忱及監視系統的便利性，讓他留下難忘又溫暖的旅遊回憶，也對自己屢屢粗心大意表示不好意思。

    警方表示，民眾搭乘計程車時，務必記錄所搭乘的車號；並再三確認是否有帶走隨身物品。多一分注意，才能少一分懊惱。

    南海路派出所警員詹培堯與日籍夫婦合影。（記者劉慶侯翻攝）

    南海路派出所警員詹培堯與日籍夫婦合影。（記者劉慶侯翻攝）

