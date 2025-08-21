半裸男攔車打傷老婦警以非現行犯放走 挨轟：新竹早餐店被砸店翻版

半裸男隨機攔車推倒後，揮拳毆打婦女，甚至拿著大鐵罐砸頭部。（記者蔡淑媛翻攝）

2025/08/21 19:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市一中商圈16日凌晨一名69歲呂姓婦人騎機車為家人買消夜回家途中，行經太平路巷子，竟遭半裸男子隨機攔車持鐵罐打頭，並尾隨到家門口持鐵椅狂毆，幸呂婦頭載安全帽保護，但臉部、身上多處傷勢，警方找到該名打人的51歲男子，認為情緒異常，以非現行犯放走，造成附近民眾人心惶惶，害怕再被隨機攻擊，當地里長游金隆痛斥猶如「新竹早餐店被砸店」翻版，經媒體披露後，昨天警方天才緊急依「精神衛生法」將男子強制送醫。

該巷口監視畫面顯示，這名赤裸上半身的紀姓男嫌先在路邊撿拾鐵罐後，走進巷子，發現後面老婦騎機車進巷子，先是走進騎樓，待婦人經過後就動手推倒機車，腳踹婦人，並大罵三字經，左手連續朝老婦臉部揮拳，接著右手持鐵罐打頭，看到老婦揮手阻擋，最後氣憤把鐵罐猛砸向婦人頭部，才離開。

不料紀嫌離開後，又在附近撿拾鐵椅，看到呂婦回家停車，竟又拿鐵椅攻擊婦人，家人聞聲跑來救人，紀嫌才逃跑。

北區錦平里長游金隆表示，老婦報警就醫，與警方相約隔天晚上做筆錄，沒想到承辦警員後來以當晚事多，竟再約老婦於第3天凌晨2點到派出所做筆錄，讓老婦及家人傻眼，但仍依約前往完成報案程序。

游金隆說，沒想到警方事後找到打人男子，認為男子疑似情緒異常，因非現行犯，讓男子離開，這讓婦人及家人非常害怕，事發地點附近住戶更是人心惶惶，擔心被隨機攻擊。

由於同樣在16日，新竹發生男子到早餐店借廁所遭拒竟砸店、毆打店員，警方到場後以該男子情緒不穩不適合逮捕，告誡後放走，孰料該男又返店叫囂挑釁的離譜事件，游金隆氣憤說，台中不但發生半裸男隨機攔車攻擊婦女，從做筆錄到抓到嫌犯又放走，過程荒腔走板，治安已經亮紅燈。

警方昨天則指紀嫌有酗酒習性，常酒後胡言亂語，考量紀嫌精神狀態不佳有再犯之虞，經評估後強制送醫治療。

