第二波罷免及公投8/23倒數 警署長視訊會議要求確保治安平穩

警政署署長張榮興今日主持8月23日公投罷免投開票前視訊專案會議。（記者邱俊福翻攝）

2025/08/21 19:21

〔記者邱俊福／台北報導〕距離8月23日公投罷免投開票日僅剩2天，警政署為確保投票前及投票當日平和順利，署長張榮興除持續走訪各地，督導訪視治安維護及查賄制暴工作外，今日主持投票前視訊專案會議，邀集全國各警察機關局長、副局長及分局長等重要警察幹部參加，會中提示相關工作重點，以確保治安平穩。

警政署表示，這次公投罷免投開票日，全國性公投共1萬7832處投開票所，併罷免投票所1685處，警方已全面會勘，並依治安顧慮程度分級維安，動員警力4萬6千餘人及協勤民力近1萬7千人，共約6萬3千人，將全力完成投票維安任務，確保治安穩定及投票後秩序。

張榮興在視訊會議中，提示8大項工作重點：一、公投及罷免選票印製完畢後，將分別運送至各鄉鎮市區公所，務必落實選票安全維護。二、投票前一夜大型造勢活動應縝密規劃勤務，對於立場相左團體，事先溝通協調疏處，並應採取必要的勤務作為，有效防止衝突挑釁及暴力事件發生。三、對於網路假訊息或深偽影音，應通報刑事警察局協請即時下架、追查偵辦，並適時澄清說明。四、投開票所確依維安風險分級管制，妥適配置警衛人員及機動處理小組，以應突發狀況處置。

五、因應投開票所突發狀況，轄區分局長等相關人員應與選務人員及檢察機關保持密切聯繫，俾利狀況處置。六、做好選後治安要點（如選委會及選務中心）安全維護工作，以利投票後選票安全送返封存。七、落實報告紀律，投開票日相關治安事件發生，第一時間應注意報告紀律，並積極追查處理。八、本次執行公投罷免維安工作時間相當長，感謝警察同仁辛勞，於工作結束後，相關補休、加班費及獎勵等相關權益，請各警察機關主官（管）應妥適規劃辦理，讓員警適度調節體力，維持身心健康。

