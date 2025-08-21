當街殺妻、小姨子移審羈押禁見 家暴男出庭大哭：我願意死刑

謝男當街殺死妻子與小姨子，今天庭訊嚎啕大哭說願意死刑。（資料照）

2025/08/21 18:06

〔記者王定傳／新北報導〕今年7月，新北市土城區發生一件家暴男當街砍死妻子、小姨子驚悚命案，新北地檢署19日依刑法殺人、傷害及家庭暴力防治法，起訴行凶的46歲謝姓男子，全案今移審，新北地院下午開庭約1小時，謝嚎啕大哭說自己很後悔，並當庭向家屬致歉，說每天都有念經迴向給死者，還對法官表示：「我願意面對、願意死刑、我欠她們的、我是罪人」，法官訊後裁定羈押禁見3個月。

今庭訊時，謝男幾乎整庭都在哭泣、哽咽，但有問必答，坦承傷害、違反保護令、殺人犯行，不過，面對為何提前購買凶器、當時為何出現在死者住處附近、為何攻擊死者等問題時，謝說案發前一天買廚刀、鋁棒只是一個「念頭」，當時並未想傷害死者，案發時在死者住處附近是因下午要去派出所，「這是平常會走的地方」。謝的說法，等同否認預謀殺人及埋伏。

謝說，他與妻子1家4口有多年糾紛、無法正常見到小孩，認為對方一家人都有「出謀畫策」，當時又發現死者姊妹雙載「有說有笑」，腦袋裡就出現一個聲音「衝啊」，一時情緒失控衝撞並動手犯案，犯後只想開車返回南部，並強調途中開下交流道前往派出所「自首」。

庭訊過程中，謝說他十分後悔，因為「小孩是我的命，這件事情不應該是這樣」，還說：「我願意死刑、我願意面對、我欠她們的、我是罪人，只能用我的命才能夠賠她們」。

辯護人及謝男都對羈押無意見、希望解除禁見；檢方認為，謝已有逃亡、滅證事實，雖看似認罪，但有無精神障礙、是否出於預謀、是否得以復歸社會等，仍有待釐清，加上他與多名證人有聯繫方式，案發前曾傳訊嗆家屬：「我會用一條命換4條命，不會讓你們等太久」，建請羈押禁見。法官則認為，謝涉殺人重罪，有逃亡、串、滅證及反覆實施之虞，裁定羈押禁見。

檢方調查，今年5月17日晚間11時許，謝男曾對張姓妻子施暴，被害者因此向新北地院聲請民事保護令獲准，怎料，7月6日下午1時許，謝男前往張女住處打算搬走私人物品時，又與張女口角，這次他在住處外怒摔存錢筒，張女嚇傻報警，警方依違反保護令將謝男送辦，檢方訊後無保請回。

檢警調查，謝男當晚就購買凶器，隔日即7日開車前往妻位於土城住處附近停留，約上午11時許，見妻及小姨子騎機車雙載，竟直接開車衝撞並持廚刀、小鋁棒攻擊2人致死，他犯案後隨即逃離現場並沿途丟棄凶刀、鋁棒，因發現被警方尾隨，奔往彰化分局伸港派出所投案，聲稱自己有精神疾病。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

