為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    縣市刑警大隊長等14人異動！「單車警花」張伊君升任保三總隊刑警大隊長

    刑事局偵九大隊隊長張伊君，升任保三總隊刑警大隊大隊長。（記者邱俊福翻攝）

    刑事局偵九大隊隊長張伊君，升任保三總隊刑警大隊大隊長。（記者邱俊福翻攝）

    2025/08/21 18:36

    〔記者邱俊福／台北報導〕警政署今天發布刑事警察局秘書等重要刑事警職人事案，共有14人調動，其中屏東縣、新竹縣、苗栗縣、嘉義市與連江縣等警察局刑警大隊長，以及鐵路警察局、保三總隊、保七總隊刑警大隊長等皆換人做。而近期偵破北投溫泉偷拍案、國內最大黃牛集團，外型亮眼有「單車警花」之稱的刑事警察局偵九大隊隊長張伊君，這次陞任保三總隊刑事警察大隊大隊長；這次人事調動統一於本月25日辦理交接、到任。

    人事案名單如下：

    一、刑事局偵查第九大隊副大隊長陳培德陞任刑事局秘書。

    二、刑事局電信偵查大隊副大隊長郭有志陞任刑事局薦任技正。

    三、屏東縣政府警察局刑事警察大隊大隊長林佑裕調任刑事局偵查第八大隊副大隊長。

    四、新竹縣政府警察局刑事警察大隊大隊長李奇勳調任刑事局偵查第九大隊副大隊長。

    五、苗栗縣警察局刑事警察大隊大隊長張瑋倫調任刑事局電信偵查大隊副大隊長。

    六、嘉義市政府警察局刑事警察大隊大隊長呂松浩調任新竹縣政府警察局刑事警察大隊大隊長。

    七、保安警察第七總隊刑事警察大隊大隊長蔡志炎調任嘉義市政府警察局刑事警察大隊大隊長。

    八、保安警察第三總隊刑事警察大隊大隊長莊恒權調任苗栗縣警察局刑事警察大隊大隊長。

    九、鐵路警察局刑事警察大隊大隊長張益誠調任保安警察第七總隊刑事警察大隊大隊長。

    十、刑事局研究員葉士傑調任屏東縣政府警察局刑事警察大隊大隊長。

    十一、刑事局偵查第八大隊隊長馬嘉宏陞任連江縣警察局刑事警察隊隊長。

    十二、刑事局偵查第一大隊隊長黃仲玟陞任鐵路警察局刑事警察大隊大隊長。

    十三、刑事局偵查第九大隊隊長張伊君陞任保安警察第三總隊刑事警察大隊大隊長。

    十四、連江縣警察局刑事警察隊隊長楊國松調任刑事局研究員。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播