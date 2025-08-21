縣市刑警大隊長等14人異動！「單車警花」張伊君升任保三總隊刑警大隊長
刑事局偵九大隊隊長張伊君，升任保三總隊刑警大隊大隊長。（記者邱俊福翻攝）
〔記者邱俊福／台北報導〕警政署今天發布刑事警察局秘書等重要刑事警職人事案，共有14人調動，其中屏東縣、新竹縣、苗栗縣、嘉義市與連江縣等警察局刑警大隊長，以及鐵路警察局、保三總隊、保七總隊刑警大隊長等皆換人做。而近期偵破北投溫泉偷拍案、國內最大黃牛集團，外型亮眼有「單車警花」之稱的刑事警察局偵九大隊隊長張伊君，這次陞任保三總隊刑事警察大隊大隊長；這次人事調動統一於本月25日辦理交接、到任。
人事案名單如下：
一、刑事局偵查第九大隊副大隊長陳培德陞任刑事局秘書。
二、刑事局電信偵查大隊副大隊長郭有志陞任刑事局薦任技正。
三、屏東縣政府警察局刑事警察大隊大隊長林佑裕調任刑事局偵查第八大隊副大隊長。
四、新竹縣政府警察局刑事警察大隊大隊長李奇勳調任刑事局偵查第九大隊副大隊長。
五、苗栗縣警察局刑事警察大隊大隊長張瑋倫調任刑事局電信偵查大隊副大隊長。
六、嘉義市政府警察局刑事警察大隊大隊長呂松浩調任新竹縣政府警察局刑事警察大隊大隊長。
七、保安警察第七總隊刑事警察大隊大隊長蔡志炎調任嘉義市政府警察局刑事警察大隊大隊長。
八、保安警察第三總隊刑事警察大隊大隊長莊恒權調任苗栗縣警察局刑事警察大隊大隊長。
九、鐵路警察局刑事警察大隊大隊長張益誠調任保安警察第七總隊刑事警察大隊大隊長。
十、刑事局研究員葉士傑調任屏東縣政府警察局刑事警察大隊大隊長。
十一、刑事局偵查第八大隊隊長馬嘉宏陞任連江縣警察局刑事警察隊隊長。
十二、刑事局偵查第一大隊隊長黃仲玟陞任鐵路警察局刑事警察大隊大隊長。
十三、刑事局偵查第九大隊隊長張伊君陞任保安警察第三總隊刑事警察大隊大隊長。
十四、連江縣警察局刑事警察隊隊長楊國松調任刑事局研究員。
