    蔡依林MV導演涉性侵女性友人 判刑3年8月

    拍攝歌手蔡依林音樂MV「戀我癖」的謝姓導演，被控告性侵害，台中地院判刑3年8月。（記者張瑞楨攝）

    2025/08/21 17:21

    〔記者張瑞楨／台中報導〕曾拍攝歌手蔡依林音樂MV「戀我癖」的謝姓導演，被台灣的女性友人小芳指控，謝男宣稱自己在中國與其他女性有性關係，不願意與小芳正式交往，卻又趁小芳入睡時「硬上」，性侵害得逞，謝男則辯稱是你情我願發生性關係，台中地院認為他觸犯強制性交罪，且有逃亡之虞，當庭諭知限制出境、出海8個月，至明年（2026年）2月止，今天進一步依強制性交罪判刑3年8月，可上訴。

    中檢起訴指控，謝男曾追求女子小芳（化名），去年2月12日兩人約會見面吃飯看電影，晚間於汽車旅館發生性關係，小芳詢問謝男是否願意與她正式交往，成為情侶？謝男卻說自己在中國上海，與其他女性有開放的性關係，不願意與小芳正式交往，不料，兩人回到汽車旅館，謝男試圖與小芳再度發生性關係，被小芳拒絕後，謝男趁小芳入睡時，強行性侵害小芳，事後還傳訊息向小芳道歉。

    台中地檢署偵查與台中地院審理時，謝都否認性侵害指控，指稱是雙方合意性行為，台中地院不採信辯詞，依強制性交罪判處他3年8月徒刑，可上訴二審。

