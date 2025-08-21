為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    台中半裸街友隨機攻擊婦人！警抓人又放挨轟 檢察官出手了

    半裸的紀姓街友隨機攻擊老婦人，持玉米鐵罐敲擊婦人頭部。（記者蔡淑媛翻攝）

    半裸的紀姓街友隨機攻擊老婦人，持玉米鐵罐敲擊婦人頭部。（記者蔡淑媛翻攝）

    2025/08/21 16:59

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一中商圈本16日凌晨，一名上半身赤裸的紀姓街友（51歲），隨機攻擊69歲騎機車返家的婦人，持鐵罐猛打婦人頭部，怒飆三字經，婦人臉部、身上多處傷勢送醫，警方雖找到紀男，但卻以「非現行犯」而放走，造成附近民眾人心煌惶，警察也挨批「抓了又放，荒腔走板很離譜」。不過，在台中地檢署檢察官出手了，今天（21日）下午指揮警方，將這名街友強制送醫治療。

    上述婦人騎機車進入向內，赤裸上半身的紀男先在路邊撿拾鐵罐後，之後突然情緒激動，推倒婦人機車後，又腳踹婦人並大罵三字經，揮拳毆打老婦人臉部，再持玉米鐵罐攻擊頭部，最後又把鐵罐猛砸向婦人頭部，隨後大搖大擺離開，身體多處輕傷的老婦人先就醫，當天（16日）晚間報案。

    台中市警察局第二分局很快找到施暴的紀男，他有酗酒習性，經常酒後胡言亂語，滋擾店家做生意，但暴力攻擊路人，這還是第一次，警方做完傷害罪的筆錄後，卻以「非現行犯」為由函送法辦，隨後將紀男釋放，引發當地居民不滿，質疑警方「抓了又放很離譜」。

    對此，第二分局表示，當時因屬「非現行犯」，沒有將紀男移送地檢署，不過，警方今天通報台中地檢署，檢方指揮警察，於下午將他強制就醫，暫時化解居民的憂慮。

    在中檢指揮下，中市警局第二分局將紀男（左二）強制送醫治療。（記者張瑞楨翻攝）

    在中檢指揮下，中市警局第二分局將紀男（左二）強制送醫治療。（記者張瑞楨翻攝）

