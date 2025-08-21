竹市警又搞烏龍！違停罰單車號誤植 車主質疑要市民承擔不便

新竹市警察又搞烏龍！違停罰單車號誤植，車主怒喊扯爆了！（記者洪美秀翻攝）

2025/08/21 16:10

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市警察又搞烏龍！有讀者投訴指稱近期收到新竹市警察局交通隊開出的罰單，但違規車輛的車子根本不是他的，細看發現車號與他的車號相似，但英文字母顛倒，直批警察是開罰單開到眼睛花了，真是太離譜太扯了！收到罰單後，整天心情超差，還得去監理站申訴，質疑警方的錯誤造成市民不便，難道不用負責嗎？

新竹市警察局交通隊指出，造成市民不便深感抱歉，該罰單確實是執勤人員誤植車號了，會主動行文給監理站及當事人，撤銷該張罰單，當事人不需再到監理站申訴。未來將會加強執勤人員的案例訓練，要求需確實核對違規車輛的車號的英文字母與數字，避免類似情況再發生。

請繼續往下閱讀...

據了解，這是交通隊員警在進行巡查勤務時，發現有違規機車停在人行道上而逕行舉發，但在開立罰單時，將車號誤植，該罰單原須繳600元。

讀者投訴稱警方是開單開到眼睛花了嗎？收到罰單時一看，該違規機車根本不是他的，細看才發現原來車號很相似，警方不察，便直接開罰單寄出，讓他收到罰單後心情超差，雖可申訴免繳罰款，但這是警方造成的錯誤，為何要市民承擔不便，實在很扯，質疑警方執勤的螺絲掉滿地，只想著開罰單拿績效。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法