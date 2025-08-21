SOD真實版！夜班色保全設局逼女房仲簽本票 性侵拍影片

夜班保全葉大有設局，逼女房仲簽本票、性侵拍影片，如同日本SOD情色片劇情翻版。（資料照）

〔記者張文川／台北報導〕日本SOD情色片劇情，竟在台北真實發生！曾4度犯下強盜罪的男子葉大有，假釋出獄後擔任社區夜班保全，卻向一名女房仲員聲稱，可給她翻拍社區住戶資料，卻側錄女房仲翻拍行為的影像，逼她簽下30萬元本票、同意被摸身體、進而性侵，還拍攝性交影片；台北地院近日依加重強制性交等罪，將葉男重判13年。

葉大有前科累累，1987年因侵入住宅強盜、性侵女屋主未遂被判刑8年；1991年，持刀侵入2名女性被害人住處竊取財物，判刑4年；1995年間，連續對數名被害人犯加重竊盜、盜匪既遂，判刑15年，詐欺取財、妨害公務罪判5月；2007年間，持刀綑綁2名女子，恫嚇要強暴殺人，強盜其財物，判刑10年。他入獄服刑多次，其中有4次是強盜前科，2020年5月60歲時假釋出獄，卻於2025年2月再犯此案。

判決書指出，葉男今年2月在社區值勤時，見女房仲於社區門口等待客戶、準備帶看房屋，遂上前攀談，向女房仲宣稱有認識的屋主想賣房，可幫忙介紹，女房仲因而遞上名片，與客戶、葉男一起上樓看屋。

看屋結束後，女房仲返回社區1樓，葉男利用她需要客戶資料、招攬仲介業務的心理，自稱可主動提供社區住戶資料給她，將她引入管理室，假意稱可給她翻拍住戶資料，卻趁她用手機拍攝資料時，用手機側錄她在拍資料的影片。

葉男2天後約女房仲到他中山區頂樓加蓋租屋處，秀出她拍攝個資的影片勒索50萬元，否則後果自負，女子心生畏懼而答應，簽下3張面額10萬元面額的本票，和葉一起到超商領1萬2000元交給葉男。

葉男見她予取予求，又提出「給他摸身體5次」就撕毀本票，房仲被迫脫衣被摸，保全拿出手機錄影，葉男嘲笑她「你傻嗎？怎麼可能只有摸而已！」強行性侵同時錄影，房仲雖謊稱染性病，仍抗拒無效。

女房仲擔心影片外流、或葉男再有需索，向同事哭訴輾轉報告主管，公司協助報案。北檢依恐嚇取財、加重強制性交、脅迫攝錄性影像罪起訴葉男。

葉大有到案辯稱，女房仲向他借錢急用，到超商領錢是為了證明她真的沒錢，他借30萬給她才要求簽本票，女方說要用肉體抵利息，也同意他拍照、錄影；但合議庭認為他說詞反覆，不予採信。

北院合議庭認為，葉男有4次強盜前科，於假釋期間或執行完畢5年內故意再犯本案，對被害人強制性交、恐嚇取財，犯行惡劣，對被害人身心造成難以磨滅的傷害，嚴重危害社會治安，所生危害巨大，犯後否認犯行、飾詞狡辯、毫無悔意，重懲判刑13年。可上訴。

