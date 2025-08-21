前輔大校長江漢聲涉背信案改判無罪 輔大醫院：還當事人清白

針對輔大前校長江漢聲等3人被控涉背信案，高等法院改判無罪定讞，輔大醫院表示，司法公正已還當事人清白。（取自輔大醫院官網）

2025/08/21 15:56

〔記者賴筱桐／新北報導〕前私立輔仁大學校長江漢聲被控以虛設活動經費名義，向輔大請款400萬元，再挪用借給不屬於輔大附屬單位的輔大診所，並涉嫌與輔大前醫籌處醫療事務組長林依恬、醫學院前行政副院長洪啓峯共謀，把250萬元的社區醫療勞務委託案外包給輔大診所。新北地院依背信罪判江10月，林、洪2人各4月徒刑，全案上訴，高等法院認定江漢聲等3人罪證不足、今改判3人無罪定讞。輔大醫院表示，司法公正已還當事人清白，醫院深表欣慰。

輔大醫院聲明指出，江漢聲、洪啓峯及林依恬3人歷經多年司法審理與7年纏訟，最終經台灣高等法院判決無罪定讞，司法公正已還當事人清白，醫院深表欣慰。

輔大醫院表示，輔大診所2007年成立，依全校主管共識會議決議設立，並確立經營模式。新事證顯示，董事會透過醫院籌備處掌握診所運作，其主要任務包括協助籌備附設醫院之建立、照顧校內師生及神職人員健康、提供醫學院學生臨床學習場域。

輔大醫院說明，董事會2018年接獲質疑後，立即委託第三方專業單位（會計師事務所及法律事務所）全面調查，調查報告及後續檢調查證均確認，並無逃漏稅或中飽私囊情事，所有金流未流入任何個人帳戶。

輔大醫院強調，江漢聲長年奉獻輔仁大學，致力推動醫院設立，籌募超過新台幣11億元，奠定今日輔大醫院的發展基礎。7年司法纏訟不僅造成其名譽受損，更令身心飽受煎熬，如今獲判無罪，終得清白。

