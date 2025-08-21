為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    高雄漫畫店猝死男子竟是製毒師 2年前落網遭判刑10年

    50歲留姓男子長時間住在24小時漫畫店，今早被發現猝死於包廂內，並被起底為製毒師。（民眾提供）

    2025/08/21 15:51

    〔記者許麗娟／高雄報導〕50歲留姓男子今（21）日上午8點多，被發現猝死在高雄市一家24小時營業的漫畫店包廂內，留男身分也曝光，曾是製毒師多次入獄又被逮，上次被抓是2023年7月在高雄杉林區以感冒藥提煉麻黃素製作安非他命，一審被判刑10年，二審仍在進行中。

    據了解，留男被發現陳屍在漫畫店的包廂內，身上僅找到心臟疾病的藥物，未發現毒品，不過他曾屢次因製毒被補，2023年甫出獄又重操舊業，涉嫌糾合易姓友人承租高雄市杉林區山坡地1間獨棟透天厝，以感冒藥提煉麻黃素的傳統方式，製作安非他命毒品。

    刑事局偵三大隊第二隊2023年7月偵破留男的製毒工廠，查扣23公斤的安毒成品和96公斤的半成品，市價逾3000萬元，並起獲大批製毒機具。

    留男涉及的製毒案一審遭判刑10年，目前進入司法二審階段，他近年常以24小時漫畫店為家，8月15日入店消費，店員最後一次看到他是19日凌晨現身再提續約，但隔日就未再出現，今早店員前往察看，驚覺留男倒臥包廂內沒有反應，警方到場發現留男已死亡多時，初步研判無外力介入，已報請地檢署檢察官相驗。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

