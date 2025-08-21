為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    父親節逆子逼7旬父跪祖宗牌位涉犯強制罪起訴 父遭毆傷仍不提告

    嘉義地檢署。（資料照）

    嘉義地檢署。（資料照）

    2025/08/21 15:41

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉32歲林姓男子今年8月8日上午11點許，因不滿74歲父親沒有遵循他的意思行事，喝令林父在自家神明廳的祖先牌位桌前下跪，父親若不從就從其頭、臉打下去，鄰居聽到林男對林父「大小聲」還有呼救聲連忙報警，林男對老父施暴案情因而曝光，經檢方複訊，向嘉義地方法院聲請羈押獲准。嘉檢今偵查終結，認為林男犯家庭暴力強制罪嫌予以起訴，林父雖遭逆子毆傷，仍不願提告，林男涉犯傷害直系血親尊親屬罪嫌未據告訴。

    檢警調查，林男是林家次子，沒有工作，與已退休的74歲林父同住，林男對父親態度惡劣還多次施暴，林家人都很怕他，是家裡的頭痛人物。

    8月8日父親節應是感恩父親辛勞的節日，林男因父親不順他的意思行事，逼迫父親在神明廳的祖先牌位桌前下跪，父親若不從，就毆打父親，鄰居聽到爭吵聲響而報警，員警接獲報案到場，只見林父頭部、肢體被林男毆打後，多處有擦挫傷，林男還要求父親不要與警方交談。

    檢警調查，林男對犯行自白不諱，還有林父陳述、監視錄影器畫面、醫院診斷證明書等佐證，認為林男犯家庭暴力強制罪嫌。

    嘉檢表示，林父遭毆受傷部分，檢察官為求慎重，偵查時請林父再次說明，林父仍不願提告，且除了案發當日警方聲請緊急保護令，林父未提出通常保護令聲請，已請嘉義縣社會局積極介入協助。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播