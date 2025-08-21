父親節逆子逼7旬父跪祖宗牌位涉犯強制罪起訴 父遭毆傷仍不提告

嘉義地檢署。（資料照）

2025/08/21 15:41

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉32歲林姓男子今年8月8日上午11點許，因不滿74歲父親沒有遵循他的意思行事，喝令林父在自家神明廳的祖先牌位桌前下跪，父親若不從就從其頭、臉打下去，鄰居聽到林男對林父「大小聲」還有呼救聲連忙報警，林男對老父施暴案情因而曝光，經檢方複訊，向嘉義地方法院聲請羈押獲准。嘉檢今偵查終結，認為林男犯家庭暴力強制罪嫌予以起訴，林父雖遭逆子毆傷，仍不願提告，林男涉犯傷害直系血親尊親屬罪嫌未據告訴。

檢警調查，林男是林家次子，沒有工作，與已退休的74歲林父同住，林男對父親態度惡劣還多次施暴，林家人都很怕他，是家裡的頭痛人物。

請繼續往下閱讀...

8月8日父親節應是感恩父親辛勞的節日，林男因父親不順他的意思行事，逼迫父親在神明廳的祖先牌位桌前下跪，父親若不從，就毆打父親，鄰居聽到爭吵聲響而報警，員警接獲報案到場，只見林父頭部、肢體被林男毆打後，多處有擦挫傷，林男還要求父親不要與警方交談。

檢警調查，林男對犯行自白不諱，還有林父陳述、監視錄影器畫面、醫院診斷證明書等佐證，認為林男犯家庭暴力強制罪嫌。

嘉檢表示，林父遭毆受傷部分，檢察官為求慎重，偵查時請林父再次說明，林父仍不願提告，且除了案發當日警方聲請緊急保護令，林父未提出通常保護令聲請，已請嘉義縣社會局積極介入協助。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法