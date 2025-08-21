為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    無照男載友遇攔查加速逃 警拔槍逮2通緝犯又搜出喪屍煙彈

    轎車遇上警方攔查加速逃逸，警方拔槍喝斥車上3人下車受檢。（記者陸運鋒翻攝）

    轎車遇上警方攔查加速逃逸，警方拔槍喝斥車上3人下車受檢。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/08/21 14:08

    〔記者陸運鋒／新北報導〕無照的張姓男子駕車載著2名通緝友人，前天（19日）凌晨行經新北市中和區時，因未繫安全帶被警方攔查，但不願受檢反而加速逃逸，警方擴大追查後，鎖定該車又繞回中和區一帶，隨即出動快打警力拔槍喝止，強勢將3人壓制逮捕，同時搜出喪屍煙彈等毒品，詢後移送偵辦。

    中和警分局調查，33歲張男當天凌晨2時許駕駛租賃車，載著31歲蔡姓及28歲曾姓通緝犯，行經中和區中山路二段時，巡邏警方見3人未繫安全帶，於是上前要求張男停靠路邊，怎料他竟加速連續闖了好幾個紅燈，往台64線快速道路方向逃逸。

    據查，警方擴大調閱監視器追查，發現過了1個小時後，該車又出現在中和區中山路、員山路口，警方隨即出動大批警力前往攔查，並且拔槍喝斥3人下車受檢，經查，曾男身揹詐欺及妨害秩序等4條通緝，而蔡男則為家暴通緝，另在車內搜出依托咪酯煙彈2顆及電子煙主機2台，隨後將3人帶回派出所偵辦。

    據指出，由於3人均否認毒品為自己所有，詢後將3人依毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦，另蔡、曾嫌通緝部分解送歸案，另開出闖紅燈4張、未打方向燈3張、無照駕駛及未繫安全帶共9張罰單，最高可處50700元罰鍰。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方在車上搜出毒品喪屍煙彈。（記者陸運鋒翻攝）

    警方在車上搜出毒品喪屍煙彈。（記者陸運鋒翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播