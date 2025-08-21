無照男載友遇攔查加速逃 警拔槍逮2通緝犯又搜出喪屍煙彈

轎車遇上警方攔查加速逃逸，警方拔槍喝斥車上3人下車受檢。（記者陸運鋒翻攝）

2025/08/21 14:08

〔記者陸運鋒／新北報導〕無照的張姓男子駕車載著2名通緝友人，前天（19日）凌晨行經新北市中和區時，因未繫安全帶被警方攔查，但不願受檢反而加速逃逸，警方擴大追查後，鎖定該車又繞回中和區一帶，隨即出動快打警力拔槍喝止，強勢將3人壓制逮捕，同時搜出喪屍煙彈等毒品，詢後移送偵辦。

中和警分局調查，33歲張男當天凌晨2時許駕駛租賃車，載著31歲蔡姓及28歲曾姓通緝犯，行經中和區中山路二段時，巡邏警方見3人未繫安全帶，於是上前要求張男停靠路邊，怎料他竟加速連續闖了好幾個紅燈，往台64線快速道路方向逃逸。

據查，警方擴大調閱監視器追查，發現過了1個小時後，該車又出現在中和區中山路、員山路口，警方隨即出動大批警力前往攔查，並且拔槍喝斥3人下車受檢，經查，曾男身揹詐欺及妨害秩序等4條通緝，而蔡男則為家暴通緝，另在車內搜出依托咪酯煙彈2顆及電子煙主機2台，隨後將3人帶回派出所偵辦。

據指出，由於3人均否認毒品為自己所有，詢後將3人依毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦，另蔡、曾嫌通緝部分解送歸案，另開出闖紅燈4張、未打方向燈3張、無照駕駛及未繫安全帶共9張罰單，最高可處50700元罰鍰。

警方在車上搜出毒品喪屍煙彈。（記者陸運鋒翻攝）

