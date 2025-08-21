紅帽阿嬤徒步誤闖水源快速道路 文二警緊急護送返家

警方發現獨自走在快速道路上的阿嬤。（記者鄭景議翻攝）

2025/08/21 13:45

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市文山區日前出現驚險一幕，一名頭戴紅色帽子的陳姓老婦竟徒步誤闖水源快速道路，高速車流呼嘯而過，場面相當危險，所幸熱心民眾及時報案，警方火速趕往現場，將她安全帶下快速道路，並協助返家，避免發生憾事。

文山第二分局今日表示，當時景美派出所副所長劉明旺及警員陳冠旭獲報後，立即趕赴現場，果然在高架路段發現該名86歲的婦人神情恍惚、步伐不穩。由於道路車流繁忙，警方不敢大意，迅速將她帶上警車，先行安置至派出所。

請繼續往下閱讀...

警方調查，該名婦人疑似因失智迷路，誤入高架橋，且無法清楚說明住址及家屬聯絡方式。員警透過系統比對及耐心詢問，最終成功聯繫上其兒子，通知前來接回母親。

婦人兒子趕到派出所後，對警方的及時協助表達感謝，並坦言母親近年記憶退化，時常迷途，這次若非民眾通報與警方即刻處置，後果恐不堪設想。

警方提醒，家中如有年長或患有認知障礙的親人，務必避免其獨自外出，並建議佩戴寫有聯絡方式的識別證或愛心手鍊，亦可主動向轄區派出所申請建檔，若發生走失，可加速警方辨識身分、聯繫家屬，降低意外風險。

☆有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法