為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    紅帽阿嬤徒步誤闖水源快速道路 文二警緊急護送返家

    警方發現獨自走在快速道路上的阿嬤。（記者鄭景議翻攝）

    警方發現獨自走在快速道路上的阿嬤。（記者鄭景議翻攝）

    2025/08/21 13:45

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市文山區日前出現驚險一幕，一名頭戴紅色帽子的陳姓老婦竟徒步誤闖水源快速道路，高速車流呼嘯而過，場面相當危險，所幸熱心民眾及時報案，警方火速趕往現場，將她安全帶下快速道路，並協助返家，避免發生憾事。

    文山第二分局今日表示，當時景美派出所副所長劉明旺及警員陳冠旭獲報後，立即趕赴現場，果然在高架路段發現該名86歲的婦人神情恍惚、步伐不穩。由於道路車流繁忙，警方不敢大意，迅速將她帶上警車，先行安置至派出所。

    警方調查，該名婦人疑似因失智迷路，誤入高架橋，且無法清楚說明住址及家屬聯絡方式。員警透過系統比對及耐心詢問，最終成功聯繫上其兒子，通知前來接回母親。

    婦人兒子趕到派出所後，對警方的及時協助表達感謝，並坦言母親近年記憶退化，時常迷途，這次若非民眾通報與警方即刻處置，後果恐不堪設想。

    警方提醒，家中如有年長或患有認知障礙的親人，務必避免其獨自外出，並建議佩戴寫有聯絡方式的識別證或愛心手鍊，亦可主動向轄區派出所申請建檔，若發生走失，可加速警方辨識身分、聯繫家屬，降低意外風險。

    ☆有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播