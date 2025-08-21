為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    獨家》18歲男欠友人2萬多修車費還不出遭虐殺 從新竹載到宜蘭頭城山區棄屍

    18歲曾姓男子僅因欠友人2萬多修車費竟遭凌虐致死，屍體被從竹縣載到宜蘭棄屍。（民眾提供）

    18歲曾姓男子僅因欠友人2萬多修車費竟遭凌虐致死，屍體被從竹縣載到宜蘭棄屍。（民眾提供）

    2025/08/21 13:45

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕年約18歲在工廠上班的曾姓男子，向謝姓友人借車，不慎撞壞，車主送修2至3萬元，謝男17日到曾男新竹縣竹東鎮住處要錢，曾男受要脅上車後被載到尖石鄉毆打凌虐致死，再將死者載到宜蘭縣頭城山區棄屍；竹東警方今天循線攜手宜蘭警方逮捕到7名嫌犯，全案由檢警偵辦中。

    據了解，新竹縣警方18日先接獲曾男老闆報案，表示曾男無故未請假沒有上班；後來家屬聯繫不上也打110報案，因此揭發這起殺人棄屍重大社會事件。

    據了解，債主謝男17日找上門後，向曾男開口要求還錢，曾男疑因沒錢還不出來，雙方發生口角。曾男被要脅上謝男車子後，被載往尖石鄉某偏僻處凌虐一整個晚上，遭多名犯嫌以棍棒等毆打，造成曾男全身傷痕累累，曾男因重傷失去呼吸心跳，一行人才罷手，手法相當兇殘。

    曾男遭債主等一行人凌虐致死後，嫌犯隨便找來大塑膠袋等物包裹遺體，將曾男丟進後車廂，隨即尋覓棄屍地點，逃避警方查緝，最後往北走一路開到宜蘭。

    竹東警分局獲報後立即成立專案小組，報請新竹地檢署由檢察官王遠志指揮偵辦。警方調閱沿路監視器畫面，佐以行動電話定位，以車追人，逐一逮捕犯嫌後進一步擴大追查。警方發現犯案車輛一路從新竹縣尖石鄉往宜蘭縣頭城山區，今天清晨兵分多路，四處追查，最後在宜蘭縣武營農路健行步道山區找到曾男遺體，並出動大型機具吊掛到路面。

    目前檢警逮捕到謝男等7名犯嫌，是否還有其他犯嫌，全案擴大偵辦中。

    18歲曾姓男子遭凌虐致死，屍體被從竹縣載到宜蘭頭城山區棄屍。（民眾提供）

    18歲曾姓男子遭凌虐致死，屍體被從竹縣載到宜蘭頭城山區棄屍。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播