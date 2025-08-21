點外送茶酷愛「奶大不要胖」 腥夫2度外遇賠房又賠錢

劉姓男子外遇被抓包改「喝茶」，喝了半年又外遇，害自己賠掉房產還有婚姻。示意圖（資料照）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕劉姓男子和老婆結婚1年後就出軌，老婆抓姦後，劉男同意再出軌就把名下的房子給老婆，劉男守諾沒出軌，但卻開始「喝茶」，還指名「奶大不要胖的」、「希望可以約會」，劉男喝了半年茶又凍未條，再跟另名劉姓女子發生婚外情，再被老婆抓包後不但賠掉一間房，還賠上婚姻，離婚後，老婆怒告劉男求償40萬元，法官判腥夫得賠27萬元。

判決指出，劉姓男子跟妻子於2022年結婚，婚後一年多，老婆發現他跟一名暱稱「媗寶」的女子疑有婚外情，劉男不時傳送「我想你」、「之後幾天給我時間抱抱」、「我只要抱抱就好」等曖昧簡訊，並多次進出「媗寶」位於苓雅區的住處。

劉男被老婆抓包後坦承出軌，並簽下協議書，承諾日後只要再外遇，就把兩人名下共同持有的房子登記給老婆獨有；但劉男簽下協議書後雖然沒有外遇，卻開始與「布丁茶行」、「佛係玩家」等「外送茶」業者連絡，多次點菜「請問等等18點左右有空的妹妹」、「我喜歡奶大不要胖的」、「希望可以約會」，並與多名女子發生性交易。

劉男喝了約半年的茶後又心癢難耐，再與劉姓女子發生婚外情，2024年4月間向劉女傳送：「給我妳最自在的一面就好，我都很喜歡，也都接受」、「我要抱抱」、「我私下很會撒嬌，幫我保密一下」、「想妳了」、「我有點酒意了，我怕我比較黏妳」等示愛簡訊，兩人還在街頭貼臉、摟腰曬恩愛。

劉妻再度抓到老公出軌後，劉男守諾把房子移轉到老婆名下，但還是跟劉女保持親密互動，劉妻見老公的心已飛走，忍痛簽字離婚結束這段只有3年的婚姻，並再向劉男提告求償40萬元。

高雄地方法院鳳山簡易庭審理時，劉男否認2次外遇並喝茶，但法官綜合相關事證後，認定劉男對婚姻不忠，更怒斥他一再虛構不實謊言，態度甚為惡劣，依劉男老婆受侵害程度，判劉男應賠27萬元，可上訴。

