為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    點外送茶酷愛「奶大不要胖」 腥夫2度外遇賠房又賠錢

    劉姓男子外遇被抓包改「喝茶」，喝了半年又外遇，害自己賠掉房產還有婚姻。示意圖（資料照）

    劉姓男子外遇被抓包改「喝茶」，喝了半年又外遇，害自己賠掉房產還有婚姻。示意圖（資料照）

    2025/08/21 13:25

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕劉姓男子和老婆結婚1年後就出軌，老婆抓姦後，劉男同意再出軌就把名下的房子給老婆，劉男守諾沒出軌，但卻開始「喝茶」，還指名「奶大不要胖的」、「希望可以約會」，劉男喝了半年茶又凍未條，再跟另名劉姓女子發生婚外情，再被老婆抓包後不但賠掉一間房，還賠上婚姻，離婚後，老婆怒告劉男求償40萬元，法官判腥夫得賠27萬元。

    判決指出，劉姓男子跟妻子於2022年結婚，婚後一年多，老婆發現他跟一名暱稱「媗寶」的女子疑有婚外情，劉男不時傳送「我想你」、「之後幾天給我時間抱抱」、「我只要抱抱就好」等曖昧簡訊，並多次進出「媗寶」位於苓雅區的住處。

    劉男被老婆抓包後坦承出軌，並簽下協議書，承諾日後只要再外遇，就把兩人名下共同持有的房子登記給老婆獨有；但劉男簽下協議書後雖然沒有外遇，卻開始與「布丁茶行」、「佛係玩家」等「外送茶」業者連絡，多次點菜「請問等等18點左右有空的妹妹」、「我喜歡奶大不要胖的」、「希望可以約會」，並與多名女子發生性交易。

    劉男喝了約半年的茶後又心癢難耐，再與劉姓女子發生婚外情，2024年4月間向劉女傳送：「給我妳最自在的一面就好，我都很喜歡，也都接受」、「我要抱抱」、「我私下很會撒嬌，幫我保密一下」、「想妳了」、「我有點酒意了，我怕我比較黏妳」等示愛簡訊，兩人還在街頭貼臉、摟腰曬恩愛。

    劉妻再度抓到老公出軌後，劉男守諾把房子移轉到老婆名下，但還是跟劉女保持親密互動，劉妻見老公的心已飛走，忍痛簽字離婚結束這段只有3年的婚姻，並再向劉男提告求償40萬元。

    高雄地方法院鳳山簡易庭審理時，劉男否認2次外遇並喝茶，但法官綜合相關事證後，認定劉男對婚姻不忠，更怒斥他一再虛構不實謊言，態度甚為惡劣，依劉男老婆受侵害程度，判劉男應賠27萬元，可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播