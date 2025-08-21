「違停仔」抓球棒嗆違規路人 淡定「觀戰伯」也出事將挨罰

衝突影片曝光，違停駕駛持球棒嗆聲、行人違規穿越，淡定觀戰伯未戴安全帽又違規迴轉，3人全違規。（翻攝網路）

2025/08/21 13:19

〔記者王捷／台南報導〕一段違規停車的邱姓駕駛持球棒叫囂影片瘋傳，原來駕駛不滿違規穿越的路人，在他倒車時敲了他的後車殼，抓出球棒就嗆聲，而在旁觀戰的淡定阿伯，也沒戴安全帽、違規迴轉，一段影片3人都違規，警方表示將依法開罰。

邱男疑似想去超商，在紅線違規停車，結果剛好一名違規路人穿越馬路，一路走到他的車後，還動手敲了敲車殼提醒邱男，但邱男大為不滿，先下車叫囂，隨後從車內抓出球棒。

邱男抓球棒的行為警方聲稱還會調查，但違規停車部分先已依道路交通管理處罰條例第56條舉發，紅線違停罰鍰為600元至1200元。

被嗆的路人也不算無辜，因為斑馬線就在他旁邊，卻不走斑馬線，違規穿越道路，而且還是直接自車道斜向橫越，屬擅自穿越車道，警方在車禍處理實務上，若遇到違規被撞的路人，依然會開單，行人不依標誌標線或擅自穿越車道者，依道交條例78條可處500元。

在旁觀戰的「淡定阿伯」，他在一旁看著兩人吵完，牽機車離場，但沒戴安全帽，還在路口違規迴轉離開。汽車與機車在禁止迴車處所或分向限制線上迴轉，可依道交條例49條處600元至1800元。警方已調閱監視器比對身分，確認後將依法舉發。

警方重申，違停、持物叫囂、違規穿越與違規迴轉都會讓風險疊加，即使未參與口角也不得忽視法規。行車或通行發生爭議，應理性處理並可撥打110請求到場協助，避免因一時方便或情緒失控觸法受罰。

