獨家》冏！台中海洋館斥資13億元興建 今開幕首日就見血

孩童爭相目睹鯊魚巡遊姿態。（記者張軒哲攝）

2025/08/21 13:15

〔記者張軒哲／台中報導〕千呼萬喚，台中海洋館今（21）日10點對外試營運，一早吸引大批親子遊客把握暑假尾聲，目睹可愛企鵝與水母風采，但海洋館歷經逾十年規劃、斥資13億元興建，開放首日1小時，就有一名70歲陳姓老翁跌倒，膝蓋破皮流血，市府人員趕緊安撫，協助處理傷口，台中市府觀旅局表示，會針對館內動線與設施會檢討改善。

今日海洋館預估約有3500人次入場，約有一半是孩童參觀，館內人潮洶湧，今日上午豐原區陳姓老翁自己搭公車到海洋館參觀，他10點多進場參觀後，搭電梯到5樓，穿過景觀餐廳到戶外觀景平台參觀海岸風景，因地上陽光反射，沒注意到階梯，不慎踩空跌倒，左膝破皮流血。

請繼續往下閱讀...

尷尬的是，當時市府人員陪同記者參觀導覽，有一名男子當場向市府人員建議此處灰色階梯在陽光下不明顯，遊客推開門若未留意地上動線，很容易踩空受傷，要增設反光條或防護措施，話才剛說完不到十分鐘，陳姓老翁就在這處階梯不慎摔倒，市府人員趕緊安撫，並協助止血。

有民眾向市府人員提醒5樓戶外觀景台階梯要加強防範措施。（記者張軒哲攝）

陳姓老翁跌倒左膝破皮流血。（記者張軒哲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法