否認家暴林穎孟 銀行少東控遭索討5千萬

誠泰銀行董事長林致光的律師發聲明否認家暴。（記者陳彩玲翻攝）

2025/08/21 13:10

〔記者陳彩玲／台北報導〕前誠泰銀行少東林致光涉家暴前妻、無黨籍前台北市議員林穎孟被起訴。對此，林男的辯護人代發聲明澄清，林致光絕無推倒或接觸林穎孟，並提及兩人婚姻僅維持9個月，林女在訴訟中曾提出要5千萬，質疑女方為此反覆提出刑事告訴。

聲明指出，林致光目前尚未收到起訴書，對案情細節難以回應，惟起訴所指2024年9月15日的糾紛，曾獲士林地檢署不起訴處分，並澄清林男絕無推倒或接觸到林穎孟，恐是不同檢察官對於事實認知不同，將於法院續為澄清及證明。

請繼續往下閱讀...

林致光律師表示，林穎孟曾提出數起傷害、妨害自由、恐嚇、違反保護令等告訴，全經台中地檢署113偵44349號、士林地檢署113偵6199號、113偵續231號、113偵26239號不起訴處分確定，及本次台北地檢署另為不起訴處分，足見除本案外，林穎孟提告內容均經檢方查證並非事實。

此外，2人仍有夫妻剩餘財產案件於台北地院審理中，林致光律師指出，林穎孟對於僅維持9個月的婚姻，竟於訴訟中一度提出5千萬元要求，是否為此而反覆提出刑事告訴，不得而知，盼雙方回歸理性，於法庭內依法處理。

