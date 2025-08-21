為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    否認家暴林穎孟 銀行少東控遭索討5千萬

    誠泰銀行董事長林致光的律師發聲明否認家暴。（記者陳彩玲翻攝）

    誠泰銀行董事長林致光的律師發聲明否認家暴。（記者陳彩玲翻攝）

    2025/08/21 13:10

    〔記者陳彩玲／台北報導〕前誠泰銀行少東林致光涉家暴前妻、無黨籍前台北市議員林穎孟被起訴。對此，林男的辯護人代發聲明澄清，林致光絕無推倒或接觸林穎孟，並提及兩人婚姻僅維持9個月，林女在訴訟中曾提出要5千萬，質疑女方為此反覆提出刑事告訴。

    聲明指出，林致光目前尚未收到起訴書，對案情細節難以回應，惟起訴所指2024年9月15日的糾紛，曾獲士林地檢署不起訴處分，並澄清林男絕無推倒或接觸到林穎孟，恐是不同檢察官對於事實認知不同，將於法院續為澄清及證明。

    林致光律師表示，林穎孟曾提出數起傷害、妨害自由、恐嚇、違反保護令等告訴，全經台中地檢署113偵44349號、士林地檢署113偵6199號、113偵續231號、113偵26239號不起訴處分確定，及本次台北地檢署另為不起訴處分，足見除本案外，林穎孟提告內容均經檢方查證並非事實。

    此外，2人仍有夫妻剩餘財產案件於台北地院審理中，林致光律師指出，林穎孟對於僅維持9個月的婚姻，竟於訴訟中一度提出5千萬元要求，是否為此而反覆提出刑事告訴，不得而知，盼雙方回歸理性，於法庭內依法處理。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播