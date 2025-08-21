公車乘客倒地 女大生、外送員聯手救回獲表揚

新北市許姓男子搭乘公車途經淡水失去呼吸心跳，車上吳姓女大生（見圖）及加入「聽見AED急救通報」的唐姓外送員聯手急救，搭配趕抵消防員聯手救人；新北市消防局長陳崇岳，今天表揚吳姓女大生。（記者吳仁捷翻攝）

2025/08/21 13:05

〔記者吳仁捷／新北報導〕一輛公車7月間行經新北市淡水鬧區，未料許姓乘客倒地失去呼吸心跳倒地，恰巧車上一位女大生是急救社員，搭配一名加入「聽見AED急救通報系統」趕抵救人的唐姓外送員，聯手對患者施行心肺復甦術（CPR），搭配淡水消防分隊救護員接手，將患者送醫搶救，幸運於38天後康復出院；新北市消防局今天表揚吳姓女大生、唐姓外送員兩人，感謝他們第一時間目擊倒地協助救護，串起生命之鍊，提昇市民存活率。

7月中旬下午1時許，一輛公車行經新北市淡水區新民街76巷，一名許姓乘客突感身體不適，倒地失去呼吸、心跳，乘客吳小姐與唐姓外送員挺身而出，主動急救倒地乘客，消防局今日局報，邀請吳姓女大生與唐姓外送員出席，局長陳崇岳公開表揚頒發感謝狀，感謝兩人關鍵時刻挺身而出，成功爭取寶貴救命時間。

請繼續往下閱讀...

據了解，20歲的吳姓女大生就讀大二，因對緊急救護有興趣，加入學校急救社成員，具急救訓練背景，關鍵時刻即時施救；唐姓外送員送餐途經事發處附近，加入「聽見AED急救通報系統」LINE社群，當時接獲案件推播指令，趕往現場協助急救。

新北市消防局表示，響應全民第一時間急救風潮，消防局近年完成與消防署「急救先鋒」APP及「聽見AED急救通報系統」LINE社群介接，當119接獲OHCA報案時，除派遣救護車趕赴現場，也同步推播案件資訊，讓民眾即時掌握附近案情，提升目擊倒地的獲救率。

新北市統計，每年受理緊急救護案件平均超過23萬件，高居全國首位，其中心肺功能停止案件近3000件，猝死往往瞬間發生，能否在黃金時間搶救OHCA患者極為關鍵，新北消防局從1999年起積極推動CPR及AED等急救技能教育宣導，鼓勵民眾踴躍下載「急救先鋒」APP及登錄「聽見AED」LINE社群，至今累計推廣達280萬2655人次，期望藉由廣泛宣導，縮短急救空窗期，提升整體急救成功率與康復出院機會。

消防局局長陳崇岳表示，這起表揚案為社會力量與公共資源攜手合作、成功挽救生命的好榜樣，新北市保障市民生命安全與提升緊急救護效率上始終秉持決心，致力推動創新作為，展現公私協力救命成果。

新北市許姓男子搭乘公車途經淡水失去呼吸心跳，車上吳姓女大生及加入「聽見AED急救通報」的唐姓外送員（見圖）聯手急救，搭配趕抵消防員聯手救人；新北市消防局長陳崇岳今天表揚唐男。（記者吳仁捷翻攝）

新北市許姓男子搭乘公車途經淡水失去呼吸心跳，車上吳姓女大生及加入「聽見AED急救通報」的唐姓外送員聯手急救，搭配趕抵消防員聯手救人；新北市消防局長陳崇岳（中）今天表揚吳姓女大生（左）及唐男（右）兩人。（記者吳仁捷翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法