為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄24小時漫畫店男客入住包廂6天 今早叫不醒被發現猝死多時

    高雄市某家24小時漫畫店，驚傳男子陳屍包廂已明顯死亡。（民眾提供）

    高雄市某家24小時漫畫店，驚傳男子陳屍包廂已明顯死亡。（民眾提供）

    2025/08/21 12:56

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市新興區一家24小時漫畫店，今（21）日上午驚傳男客陳屍包廂多日，死者留姓男子（50歲）是該店的常客，8月15日入店消費，直到19日都有續約，因後續沒有動靜，今早員工前往查看，發現留男沒有回應，警消獲報到場確認已明顯死亡。

    據了解，該家24小時漫畫館因提供獨立式包廂、公共淋浴間等，留男時常會以漫畫館為家，一次都是入住多日，已是店內常客，本次是15日入店消費，後續每天都有續約，店員最後一次看到他是19日凌晨再提續約，但隔日就未再現身，店員今早前往察看，這才驚覺留男倒臥包廂內沒有反應，嚇得連忙報警。

    新興分局中正三路所指出，今早8點多獲報新興區某漫畫店有客人身體不適，警消到場查處確認客人留男已明顯無生命跡象，未送醫。

    警方調查，留男最後一次與該店員工對話時間是8月19日凌晨，後續就待在該店上網，並無發現任何人員接近案發所在包廂，留男身上亦無可疑傷勢，初步研判無外力介入，已通知其家住台南的家人認屍，並依規定報請地檢署檢察官相驗。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播