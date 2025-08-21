高雄24小時漫畫店男客入住包廂6天 今早叫不醒被發現猝死多時

高雄市某家24小時漫畫店，驚傳男子陳屍包廂已明顯死亡。（民眾提供）

2025/08/21 12:56

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市新興區一家24小時漫畫店，今（21）日上午驚傳男客陳屍包廂多日，死者留姓男子（50歲）是該店的常客，8月15日入店消費，直到19日都有續約，因後續沒有動靜，今早員工前往查看，發現留男沒有回應，警消獲報到場確認已明顯死亡。

據了解，該家24小時漫畫館因提供獨立式包廂、公共淋浴間等，留男時常會以漫畫館為家，一次都是入住多日，已是店內常客，本次是15日入店消費，後續每天都有續約，店員最後一次看到他是19日凌晨再提續約，但隔日就未再現身，店員今早前往察看，這才驚覺留男倒臥包廂內沒有反應，嚇得連忙報警。

新興分局中正三路所指出，今早8點多獲報新興區某漫畫店有客人身體不適，警消到場查處確認客人留男已明顯無生命跡象，未送醫。

警方調查，留男最後一次與該店員工對話時間是8月19日凌晨，後續就待在該店上網，並無發現任何人員接近案發所在包廂，留男身上亦無可疑傷勢，初步研判無外力介入，已通知其家住台南的家人認屍，並依規定報請地檢署檢察官相驗。

