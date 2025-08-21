為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    攔查走私毒品竟挨打 台北關成立「防闖小組」防杜逃脫

    近日發生三起疑似走私毒品入境，該關關員攔查時，嫌犯企圖逃跑，其中一案嫌犯甚至揮拳攻擊執檢關員。（桃園機場記者聯誼會提供）

    2025/08/21 13:10

    〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園機場先後發生3起關務署台北關關員攔查疑似走私毒品入境時嫌犯企圖逃跑事件，其中一案嫌犯甚至揮拳攻擊執檢關員，所幸關員機警及時壓制攔阻，並通報航警局支援，順利制伏犯嫌。台北關除現行防堵違規旅客脫逃機制，另成立「強化動線安排防闖小組」，避免類似事件再發生，將加強通關動線安排，並與派駐機場航警密切連繫，以防杜不法旅客逃脫

    台北關稍早發布新聞稿表示，對於執檢關員遭受不法旅客暴力攻擊深表不捨，並立即護送受傷關員就醫，關務長除了親向受傷同仁表達關懷慰問，更於內部會議中提醒同仁執勤時應留意自身安全，並指示研議維護同仁執勤安全之精進措施。

    台北關進指出，為避免類似事件再次發生，除現行防堵違規旅客脫逃之機制外，另成立「強化動線安排防闖小組」，加強旅客通關動線之安排，並與派駐機場航警密切連繫，以防杜不法旅客逃脫。另外，立即啟動危機處理措施，依「海關人員因公遭受不法侵擾處理及通報程序」辦理危機演練，以提升關員面對突發事件之應變能力，並注意證據保全，以利後續警方偵辦。

    台北關強調，海關職司查緝走私、管制邊境及稽徵稅費，均依法執行公權力，旅客一旦涉暴力等不法行為，均將依法究辦，絕不寬貸。

    熱門推播