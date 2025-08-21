國中女生IG出現「看鮑魚」 家人驚見報警逮色色男大生

男大生引誘少女性自拍傳給他，被判被判處1年6月徒刑。（資料照）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名女國中生對「性」懵懵懂懂，在網路認識的男大生扮起「性愛小老師」，在網路聊天室傳送「打手槍」、「要看嗎」、「先看你的」、「看鮑魚」等極具性暗示的言語，引誘少女上傳自拍隱私部位照片，女學生的家長發現報警。男大生因違反《兒童及少年性剝削防制條例》被判處1年6月徒刑，緩刑4年，並需接受40小時義務勞務和6小時性平課程。

男大生是在一款遊戲軟體中認識女國中生，雙方因聊開，後來加入IG好友，男大生見女國中生年幼可欺，以為網路具私密性，便不斷以「打手槍」、「要看嗎」、「先看你的」、「看鮑魚」……等極具暗示性的言語，撩動少女，引誘她自拍隱私部位照片。女學生又依男大生的指示在其居處廁所內自行拍攝猥褻照片，並透過社群軟體Instagram傳送性影像照片供對方觀覽。此事因為女學生家人發現其對話異常，進入其IG，發現更驚悚的聊天內容，立即報警處理，男大生被逮。

男大生到案後坦承犯行，他說，誘使少女拍照，都是為了供自己觀覽，沒有流出，他對少女及其家人道歉，雙方達成和解，法官依「引誘使少年自行拍攝性影像罪」，判處有期徒刑1年6個月，緩刑4年。

