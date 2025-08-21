竹市高翠路巷口又見車禍！里長怒批市府：要出人命才會重視？

新竹市高翠路巷弄路口又見車禍，高峰里長郭朋鑫PO監視錄影畫面，怒批市府交通處5年來不設號誌桿。（記者洪美秀翻攝）

2025/08/21 12:47

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市進園區的主要道路之一高翠路173巷口昨天傍晚發生嚴重車禍事件，高峰里長郭朋鑫在臉書PO出車禍的監視器影像，並提到此路口沒有交通號誌，但從高翠路要進園區方向的車輛，為了閃避紅綠燈等待時間、幾乎都會左轉進入、經由巷弄內進入園區南側門，因視線及未有閃黃燈提醒，此處曾在5年前發生A1車禍，當時就請交通處會勘增設紅綠燈桿，都被拒絕受理，如今再發生車禍，怒批難道要再出人命，市府才會重視嗎？

市府交通處表示，經檢視監視器畫面，疑似因汽車轉彎時車速過快，未禮讓直行車而釀成事故。該路口距離前後路口僅約90公尺，若設置號誌恐出現儲車空間不足情形，且經交通流量調查後，並未達設置號誌標準。經綜合評估，市府未於該路口設置號誌。針對該路段車速偏快情形，會劃設視覺化減速標線，提醒駕駛人減速行駛。

郭朋鑫說，此巷路口的車速都不慢，常見各種險象環生情形，居民生活也受影響，里辦公室多次發文向市府交通處申請，希望在路口增設紅綠燈號誌，到現在都沒有結果，至今仍大小車禍不斷，此次車禍畫面嚇人，幸騎士送醫後無大礙，包紮後返家休養。他怒批交通處不要再拿法規搪塞，竹市道路上多了很多以前法規沒有的標線，為什麼此處不能設法改善呢？高峰里緊鄰科學園區，車輛往來越來越頻繁，以前的法規是不是該做修正了？

