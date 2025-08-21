「北土南運」濫倒營建廢棄物在國有地 雲檢起訴22人

雲林檢警破獲賴男為首的清運集團，非法傾倒營建廢棄物在麥寮鄉土地，全案偵查終結起訴。（圖由雲林地檢署提供）

2025/08/21 12:22

〔記者李文德／雲林報導〕雲林地檢署日前偵辦麥寮鄉國有林地遭掩埋大量營建廢棄物案件，查出賴男為首的清運集團將北部營建廢棄物傾倒在麥寮鄉兩塊土地，檢方今（21）日偵查終結，將涉案22人以違反廢棄物清理法提起公訴。

日前地檢署接獲農業部林保署南投分署檢舉，指該署所管理位於雲林縣麥寮鄉之國有林地，遭掩埋大量營建廢棄物，因此檢察官羅袖菁指揮內政部警政署保安警察第七總隊第六大隊深入追查。

檢警查出，53歲賴男因有傾倒營建事業廢棄物需求，前年11月初鋌而走險向雲林麥寮鄉51歲許男、56歲林男合作，以一車次2500元報酬談妥將營建廢棄物傾倒於兩人所提供的私人土地及國有地。因此賴男邀請底下員工42歲陳男及27歲劉男以每日1500元報酬，開自用小貨車指引17名司機到指定地點傾倒。

檢警查出，司機以1800至3000元不等的報酬，從新北市、桃園市工地載運營建廢棄物「北土南運」至麥寮，將廢棄土石方、磚瓦、水泥塊、橡膠管線等營建廢棄物傾倒在指定土地，再由許男駕駛挖土機進行掩埋、整地。

雲檢表示，全案將涉案22人以違反廢棄物清理法第46條第3、4款之非法提供土地回填、堆置廢棄物及非法清除、處理廢棄物等罪嫌予以提起公訴，提醒跨區將北部營建廢棄物傾倒在雲林縣轄內土地，不僅嚴重破壞當地農業生產環境，更侵害公共利益，雲檢將持續結合警政與環保單位，嚴正執法，防堵此類環境犯罪再度發生。

雲林檢警破獲賴男為首的清運集團，非法傾倒營建廢棄物在麥寮鄉土地，全案偵查終結起訴。（圖由雲林地檢署提供）

