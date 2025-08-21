站立應援區擋住視線 日籍大學生留言殺掉前方女球迷被逮

日籍球迷因視線被擋，在網路留下恐嚇字句，後雖撤文仍被截圖。（民眾提供）

2025/08/21 11:50

〔記者劉人瑋／台東報導〕本來就是可以站立的座位，球迷站起應援，但擋到後方日籍球迷視線，日籍球迷在網上留下氣話「這些傢伙總有一天會被殺掉」，球賽看到一半，女球迷發現後報警，主辦方先是調整座位，之後警方帶回3人問話。女球迷表示，「跳個應援也要被殺死」、「好好看球、背後的人要殺掉你，知道這樣很可怕嗎」。

女球迷及其男性友人並不打算向留言恐嚇的日籍男大生（26歲）究責，但事涉恐嚇罪為公訴罪，警方應會案送台東地檢。

警方表示，20日晚間，台東分局執行職棒安全維護工作時接獲現場工作人員通報，指稱觀眾席疑有糾紛情形。值勤員警趕赴現場，將雙方帶往前進指揮所了解狀況，經查，因一名日籍遊客不滿前排觀眾應援活動遮擋視線，遂於個人社群帳號發文表達不滿，並無持續衝突或其他危險情形，經主辦單位協調，雙方達成共識並完成座位調整，避免後續爭議。

男大生則在網上PO文請求原諒，也拜託受害者留言，文章也獲得7萬多次瀏覽，女球迷PO文則有12萬餘次。男大生表示，自己為發洩情緒才以日文留言，想不到被翻譯後造成這麼大風波。但馬上就被在日本生活數年的網友打臉「你我都知道那句話的涵義」、「有膽在日本公共空間或球場當著外野應援席講看看」。

警方表示，日籍男大生自己就留言「誰來幫幫我」，就不會想到請工作人員溝通嗎？最後還是靠工作人員調整座位，若早如此也能相安無事，有此衝突是日籍男大生不熟悉台灣的「站立應援區」，判斷是文化差異，但相信在日本也不能隨意恐嚇他人，即使使用日文亦然。

留言恐嚇後繼續看球，男大生球賽看到一半被警方叫走。（警方提供）

